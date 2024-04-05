مدير الرعاية الصحية بالمسجد الحرام: تعقيم سجاد المسجد 12 مرة يوميًا (فيديو)

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قال مدير الوقاية والرعاية الصحية في المسجد الحرام، حسن السويهري، إنه يتم تعقيم سجاد المسجد الحرام 12 مرة يوميًا، في حين يتم تعقيم الأسطح والأبواب على مدار الساعة.





ازدحام المسجد الحرام في أواخر رمضان



pic.twitter.com/1yzcRlB6tf #الإخبارية فيديو | مدير الوقاية والرعاية الصحية في المسجد الحرام حسن السويهري : يتم تعقيم سجاد المسجد الحرام 12 مرة يوميا والأسطح والأبواب على مدار الساعة #برنامج_120 April 5, 2024

وأضاف في مداخلة مع فضائية الإخبارية": "في الأيام الأخيرة من رمضان المصليات تكون ممتلئة، والمصلون يقدمون إلى المسجد الحرام من صلاة العصر وأحيانًا يبقون حتى صلاة القيام".وتابع: "وفي هذه الفترات نحاول تعقيم الأماكن التي لا يوجد فيها ازدحام ولا يتواجد فيها مصلون، حتى لا نضايقهم أو نسبب قلقًا لهم في تفريغ المصلى والتعقيم".وبين السويهري، أنه "في كل موقع هناك فرقة جاهزة، بحيث يتم تعقيمه عند إخلاء المصلى أو قيام المصلين".وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 ألف سجادة بالمسجد الحرام، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم المسجد الحرام، الأسطح، الأبواب، الحافظات، الحوائط، على مدر الساعة.