مختص نفسي: لا تقُل هذه الكلمات أثناء عيادة المريض (فيديو)

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رغّب الإسلام ودعا إلى عيادة المريض، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ" متفق عليه، واللفظ لمسلم.

لكن هناك مجموعة من الآداب التي يتعين على الزائر الالتزام بهاء أثناء عيادة المريض.





أثر الكلمات في نفسية المريض



وأوضح المختص النفسي، الدكتور هاني الغامدي، أثر الكلمات في نفسية المريض خلال زيارتهوقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "الهدايا التي يمكن أن تعطى لهؤلاء هي الكلمة الطيبة، ولا يصح أن تُقال في حضرة المريض كلمات مثل: مسكين، الله يعينه، راح علينا".وتابع: "الكلمات السلبية لا يجب أن تُطلق لمن هو صحيح الجسم وصحيح العقل وصحيح النفس، فما بالنا بمن يرقد على السرير الأبيض".وشدد على أنه "لابد من استخدام كلمات إيجابية، مثل قواك الله، الأمور إن شاء الله من خير إلى خير، وهكذا من الكلمات الجيدة التي تقال للشخص، لتشجيعه وتحفيزه، بما ينعكس إيجابًا عليه".