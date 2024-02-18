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مختصة في صناعة المحتوى التعليمي: هذه أبرز مهارات المستقبل التي يحتاجها الفرد

مهن تدر اموالا كبيرة
التغلب على الأمية المالية أمر مطلوب بقوة
أ أ
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كشفت نوف الخمشي، المختصة في صناعة المحتوى التعليمي عن أبرز المهارات المطلوبة في المستقبل.

الأمية الماليةاضافة اعلان

وأضافت في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أن الأمية المالية منتشرة بين الناس، وهي من أبرز مهارات المستقبل التي يحتاج الفرد إلى محوها من خلال تعلمها إلكترونيًا. 
وشددت على أهمية التخلص من الأمية المالية، لتعلم كيفية الادخار وإنفاق الميزانية بطريقة صحيحة، محذرة من أنها تؤثر على الإنسان بشكل كبير.
وأشارت إلى أن صكوك "صح" التي أطلقت مؤخرًا جاءت في ظل مساعي حكومية للتغلب على الأمية المالية. 

صكوك صح

يذكر أن صكوك صح هي عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.
وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق) .




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