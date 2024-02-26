مخاوف من وصولها إلى مليوني فأر.. الجرذان في كل مكان بسنغافورة

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تسود حالة من الذعر في سنغافورة بسبب تزايد الفئران بطريقة غير مسبوقة والتي يتوقع أن ترتفع من فأرين إلى مليوني فأر خلال 24 شهرا.



انتشار الفئران في سنغافورة:

معلومات عن الفئران المنزلية:

وكانت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية قد ذكرت أنه جرى استدعاء فريق متخصص بعد رؤية القوارض في سوق للمواد الغذائية الطازجة.ومع تزايد المخاوف نصب أصحاب الأكشاك فخاخا وأقفاصا، حيث نقلت الصحيفة عن مديرة شركة محلية لمكافحة الآفات في سنغافورة،قولها: "أساسا، كان الجميع يعتبرون أنفسهم من صائدي الجرذان".وأوضحت أنه أصبح الوضع مضحكا عندما لم يتمكن الأشخاص من تذكر ما وضعوه من أفخاخ وأقفاص ولا أين وضعوها.كما أنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون حين يتم الإمساك بجرذ، ولم يبلغ أحد فريق مكافحة الآفات بما فعلوه.ونقلت الصحيفة عنها أيضا: "لذلك، بحلول الوقت الذي بدأنا فيه خطة عملنا، لم تقابلنا فئران حية، بل عدد من الفئران المتحللة"، مضيفة أن الرائحة الكريهة كانت لا تطاق.وتعد الفئران المنزلية، على الرغم من صغر حجمها، فئران كثيفة التوالد، قادرة على ولادة 20 مولودا في كل مرة.كما يمكن أن تتزايد أعدادها من فأرين إلى مليوني فأر خلال 24 شهرا في بيئة خالية من الحيوانات التى تفترس الفئران.