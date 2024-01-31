الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محفظة مفقودة في النهر تعود إلى صاحبها بعد 29 عامًا

محفظة
المحفظة المفقودة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عثر رجل من ولاية أريزونا الأمريكية أثناء قيامه بالتجديف والغوص مع عائلته في نهر سولت، على محفظة مفقودة منذ عام 1995، وتمكن من إعادتها إلى صاحبها.اضافة اعلان
قال جيريمي بينجهام، إنه كان على النهر مع شقيقيه وشقيقتيه وابنيه تايلور، وزاكاري، عندما عثر على المحفظة الممزقة على بعد أكثر من 4 أمتار ونصف تحت سطح الماء بالقرب من منجم جولدفيلد في تقاطع أباتشي. 

محتويات المحفظة

وأضاف لصحيفة "ميسا تريبيون": "كان العثور على محفظة فقدت في النهر لأكثر من 28 عامًا بمثابة متعة حقيقية، مثل العثور على كبسولة زمنية صغيرة كاملة بها بطاقات ائتمان".
وتحتوي المحفظة على بطاقات ائتمان ورخصة قيادة تخص امرأة تدعى جوليا هسيا.
وأوضح بينجهام أنه أمضى أشهرًا في البحث عن هسيا عبر الإنترنت، وتمكن أخيرًا من التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف فقدت المحفظة؟

وقالت هسيا، التي تعيش في شيكاغو، إنها كانت تزور ابن عمها أرنولد في أريزونا عام 1995 مع صديقها آنذاك بول وابن عمها ماثيو البالغ من العمر 6 سنوات، عندما فقدت محفظتها.
وأشارت إلى أن أرنولد كان قد حصل على شاحنة جديدة وأراد أن يتباهى بها من خلال القيادة عبر النهر، لكنه أخطأ في تقدير عمق المياه، وانتهى الأمر بسقوط السيارة في اتجاه مجرى النهر حيث غمرتها المياه.
تمكنت هسيا من مساعدة ماثيو على الخروج بعد فك حزام الأمان وتمكنا من الوصول إلى الشاطئ بمساعدة بول وبعض المتواجدين الذين سارعوا للمساعدة. 
وقالت إنها فقدت محفظتها وكل ما كانت بحوزتها باستثناء الكاميرا التي كانت مثبتة على رقبتها، بحسب وكالة "يو بي آي".
والمحفظة موجودة في البريد حاليًا، وهي في طريق عودتها إلى صاحبتها. وأضافت: "إنني أتطلع إلى رؤية أي نوع من المحفظة هي. أنا متشوقة لرؤية الشكل الذي كنت أبدو عليه في صورة الترخيص تلك. لم أكن أعرف حتى أن لدي بطاقات ائتمان".

اقرأ أيضا

تجمع حولها 300 ألف شخص.. ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ

أعمارهم 861 عامًا.. الطعام المفضل للأشقاء الأكبر في العالم

مسافر يفتح باب الطائرة ويمشي على جناحها

كيف أصبح قيء الحوت أفخم أنواع العطور في العالم؟

"الفوزان" يكشف مفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لا يصلي أو ترك الصلاة (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

المسؤول الاوروبي
7:49 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

مسؤول أوروبي كبير ينظف الشوارع تكفيرًا عن هذا الذنب

تغيير العمل
7:45 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

خبير: هذه أهم الأقسام التي يجب أن تُكتب في السيرة الذاتية للباحث عن وظيفة (فيديو)

تطوير الأداء في العمل
5:21 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

منها بوصلة التخطيط.. 6 أساليب مهمة لتطوير الأداء في العمل بشكل احترافي

كسوف كلي للشمس
4:06 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

كسوف كلي للشمس متوقع في إبريل.. أين يمكن مشاهدته؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
5:04 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

تنزيل
4:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

الضمان الاجتماعي المطور
2:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

وزارة الداخلية
1:13 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

الفوزان
12:46 م الأربعاء، 31 يناير 2024

غدًا إقامتها.. العلامة الفوزان يوضح كيفية صلاة الاستسقاء (فيديو)