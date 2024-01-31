محفظة مفقودة في النهر تعود إلى صاحبها بعد 29 عامًا

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عثر رجل من ولاية أريزونا الأمريكية أثناء قيامه بالتجديف والغوص مع عائلته في نهر سولت، على محفظة مفقودة منذ عام 1995، وتمكن من إعادتها إلى صاحبها. اضافة اعلان

قال جيريمي بينجهام، إنه كان على النهر مع شقيقيه وشقيقتيه وابنيه تايلور، وزاكاري، عندما عثر على المحفظة الممزقة على بعد أكثر من 4 أمتار ونصف تحت سطح الماء بالقرب من منجم جولدفيلد في تقاطع أباتشي.





محتويات المحفظة



كيف فقدت المحفظة؟



وأضاف لصحيفة "ميسا تريبيون": "كان العثور على محفظة فقدت في النهر لأكثر من 28 عامًا بمثابة متعة حقيقية، مثل العثور على كبسولة زمنية صغيرة كاملة بها بطاقات ائتمان".وتحتوي المحفظة على بطاقات ائتمان ورخصة قيادة تخص امرأة تدعى جوليا هسيا.وأوضح بينجهام أنه أمضى أشهرًا في البحث عن هسيا عبر الإنترنت، وتمكن أخيرًا من التواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقالت هسيا، التي تعيش في شيكاغو، إنها كانت تزور ابن عمها أرنولد في أريزونا عام 1995 مع صديقها آنذاك بول وابن عمها ماثيو البالغ من العمر 6 سنوات، عندما فقدت محفظتها.وأشارت إلى أن أرنولد كان قد حصل على شاحنة جديدة وأراد أن يتباهى بها من خلال القيادة عبر النهر، لكنه أخطأ في تقدير عمق المياه، وانتهى الأمر بسقوط السيارة في اتجاه مجرى النهر حيث غمرتها المياه.تمكنت هسيا من مساعدة ماثيو على الخروج بعد فك حزام الأمان وتمكنا من الوصول إلى الشاطئ بمساعدة بول وبعض المتواجدين الذين سارعوا للمساعدة.وقالت إنها فقدت محفظتها وكل ما كانت بحوزتها باستثناء الكاميرا التي كانت مثبتة على رقبتها، بحسب وكالة "يو بي آي".والمحفظة موجودة في البريد حاليًا، وهي في طريق عودتها إلى صاحبتها. وأضافت: "إنني أتطلع إلى رؤية أي نوع من المحفظة هي. أنا متشوقة لرؤية الشكل الذي كنت أبدو عليه في صورة الترخيص تلك. لم أكن أعرف حتى أن لدي بطاقات ائتمان".