محطمًا الرقم القياسي.. 2023 الأشد حرارة منذ 125 ألف عام

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رجح علماء أوروبيون، أن يكون عام 2023 الأكثر حرارة منذ 125 ألف عام، بعدما أظهرت بيانات أن شهر أكتوبر الماضي كان الأشد حرارة في العالم خلال تلك السنوات. اضافة اعلان

ووفقًا لمرصد كوبرنيكوس، التابع للاتحاد الأوروبي، المعني بتغير المناخ، فإن الشهر الماضي حطم الرقم القياسي السابق في درجات الحرارة المسجلة خلال أكتوبر منذ عام 2019 بفارق كبير.





كسر الرقم القياسي



متوسط درجة حرارة الهواء على سطح



ووصفت سامانثا بيرجيس نائبة مدير المرصد الخلل في درجات الحرارة في أكتوبر بأنه "شديد جدا"، وقالت "كسر الرقم القياسي بمقدار 0.4 درجة مئوية وهو فارق كبير".ويحدث ارتفاع درجات الحرارة بسبب استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاط البشري.بالإضافة إلى تكون ظاهرة "النينيو" هذا العام الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في شرق المحيط الهادي، وفقًا لموقع "فرانس 24".وعلى الصعيد العالمي، كان متوسط درجة حرارة الهواء على سطح الأرض في أكتوبر أكثر ارتفاعًا بمقدار 1.7 درجة مئوية مقارنة بالشهر ذاته في الفترة من 1850 إلى 1900 التي يعرفها "كوبرنيكوس" بأنها فترة ما قبل الصناعة.وقال المرصد في بيان إن تحطيم شهر أكتوبر الرقم القياسي يعني أنه "من شبه المؤكد" أن 2023 سيصبح العام الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة الذي يتم تسجيله. وكان الرقم القياسي السابق من نصيب عام 2016 الذي شهد ظاهرة "نينيو" أخرى.يشار إلى أن المرة الوحيدة التي تخطت فيها درجات الحرارة المعدل القياسي بمثل هذا الفارق الكبير قبل أكتوبر كانت في الشهر السابق سبتمبر.