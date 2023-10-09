محذرًا من هذا الخطر.. كاتب يدعو إلى "عسكرة الحياة"

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شدد الكاتب جميل البلوي، على أهمية ممارسة سلوك الانضباط في الحياة، الأمر الذي قال إنه يستدعي ما سماه "عسكرة الحياة".

وتطرق البلوي عبر صحيفة "الرياض" إلى طرق ووسائل تحقيق الانضباط، والالتزام بها كمنهج وأسلوب حياة. اضافة اعلان





الانضباط أسلوب حياة



غياب الانضباط



الانضباط العسكري



وكتب: "في زحام الحياة وضغوطها، نحتاج إلى الانضباط كأسلوب حياة، فالوقت يمضي سريعًا ولا مجال لإهداره كونه موردًا غير قابل للاستعادة أو التعويض، إن قيمة الوقت تكمن في استخدامه بطريقة فعالة ومنتجة، لذا فالوصول إلى حياة منضبطة يتطلب جهدًا ونظامًا صارمًا.وحذر البلوي من أن "إطلاق العنان لهوى النفس والرغبات من دون ضوابط قد يورد صاحبها المهالك".وأكد أنه "لابد من امتلاك قدرة على التحكم بالذات، واتباع خطوات ناجحة تعتمد روتينًا متوازنًا ومنتظمًا، ومن شأن ذلك أن يمثل حصانة تضع الشخص في الطريق الصحيح".في المقابل، تطرق الكاتب إلى مخاطر غياب الانضباط عمومًا، محذرًا مما يخلقه من تداعيات على الفرد والمجتمع.وقال: "في ظل غياب الانضباط كممارسة سلوكية، تجد شوارع لا تنام، وشبابًا في الطرقات بعد منتصف الليل، ومنازل أدمنت السهر، وحياة رتيبة مملة، كل ذلك عوامل تقود إلى الفشل، فمن يعجز عن ضبط مواعيد نومه والاتساق مع المجتمع والفطرة كيف له أن ينجح؟".وبرأيه، فإن "الانضباط لا يقتصر على وضع جدول يومي لتنظيم الوقت، فاحترام الصغار والكبار، واتباع الأنظمة والتعليمات والتوقف عند إشارات المرور وبذل الجهود لإنجاز المهام في وقتها هو نوع من الانضباط يجب التقيد به".وأضاف: "التنشئة على الانضباط ستوجد جيلاً قادرًا على استغلال الوقت بشكل جيد في التعلم، وتمنحه القدرة على التعامل مع الآخرين والتفاعل مع المجتمع لتحقيق نجاحات مهنية وشخصية".ورأى البلوي أن "الحياة تدريجيًا تتحول إلى معسكر عمل وبالذات في المدن الكبرى، وهنا يمكن استجلاب مفهوم الانضباط العسكري باعتباره أكثر النماذج قدرة على تكريس الالتزام وضبط النفس والجدية".وبين أن هذا المنهج "يمكن أن يتبعه الإنسان مع ذاته أو الأب مع أبنائه في تعليمهم وتهذيبهم وتوجيههم"، لينتهي إلى القول: "عسكرة الحياة.. الطريق الأمثل للانضباط".