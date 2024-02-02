محامي يكشف عن أغرب حالة لإثبات وفاة رجل لتوزيع تركته!

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كشف المحامي محمد الغامدي، أن التحقق من أن المورِّث متوفى، يتم بأحد أمرين: ميت حقيقة، أو حكمًا، وذلك بأن يكون قد توفى حكمًا في حادث سفينة أو طائرة.
حادث العبارة السلام 98واستشهد الغامدي في مقابلة مع برنامج "ياهلا" على فضائية "روتانا خليجية"، بقضية كان يتم نظرها قبل شهر تخص شخصًا توفي في عبارة السلام 98 بالبحر الأحمر.
وقال: "كان الأب أحد الركاب في العبارة، لكن أهله لم يتحققوا من وفاته، لم يعد، ولم يعثر على جثته، وظلوا سنوات ينتطرونه، ورفعوا قضية في المحاكم ويُثبت فقدان هذا الشخص ويُستخرج صك بفقدانه، وبناءً عليه تستخرج شهادة الوفاة".
التحقق من حياة الوارثوأوضح أن الشرط الثاني هو التحقق من حياة الوارث بعد وفاة المورّث، وهذا يكون في حوادث السيارات غالبًا، إذ كيف يمكن معرفة من توفي قبل الثاني؟.
وتابع شارحًا: "لو افترضنا أن الأب قائد مركبة، والابن كان معه في الحادث، لو شهد رجال الأمن والإطفاء بأنهم وجدوا الثاني حيًا بعد الأول.. من يرث من؟".
وبين أن فرق الدقائق قد تفرق من يرث ومن لا يرث في بعض الحالات.
وأوضح المحامي، أن الشرط الثالث هو العلم بالجهة الموجبة للإرث بمعنى هل أنت وارث أو غير وارث، وهذه المسألة لها تفصيل طويل.
وأشار إلى أن قتل الوراث للمورّث يحرمه من الميراث.
المحامي محمد الغامدي يوضح أغرب حالات إثبات وفاة المورث حتى يتم توزيع تركته@m33law@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MxRJTSBUeh— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 1, 2024