"مجمع إرادة": متوسط أعمار مدمني المخدرات في المملكة 27 عامًا (فيديو)

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أكد رئيس علاج الإدمان بمجمع "إرادة" الدكتور فيصل الزكري، على أن المجمع يتكفل بالسرية التامة في علاج المدمن دون رفع تقاريره للجهات الأمنية. اضافة اعلان





الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمدمنين

وقال رئيس المجمع في تصريح لـ "الإخبارية" إن المجمع تكفل بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمدمنين، والتستر عليهم، وعدم نقل أي تقارير إلى الجهات الأمنية.





الحفاظ على هوية المدمنين



متوسط أعمار الحالات الشديدة 21 عامًا



35 عامًا.. متوسط أعمار حالات المرة الأولى





رئيس علاج الإدمان بمجمع إرادة د. فيصل الزكري: المجمع يتكفل بالسرية التامة في علاج المدمن دون رفع تقاريره للجهات الأمنيةpic.twitter.com/jA8poYNVMt فيديو | " 27 سنة متوسط أعمار مدمني المخدرات"..رئيس علاج الإدمان بمجمع إرادة د. فيصل الزكري: المجمع يتكفل بالسرية التامة في علاج المدمن دون رفع تقاريره للجهات الأمنية #برنامج_اليوم January 17, 2024

وأشار الزكري، إلى أن أول سؤال يرد إلى المجمع هو عن مدى السرية والحفاظ على هوية المدمنين، ودائمًا ما يكون الجواب أننا جهة علاج فقط ومن يريد يتفضل.ونوه الزكري إلى متوسط أعمار المدمنين، وقال إن متوسط أعمار الحالات الشديدة، أي الحالات التي تم علاجها ثم انتكست يتراوح من 21 إلى 28 عامًا.وأضاف، أما الحالات التي ترد للعلاج لأول مرة يرتفع متوسط أعمارها إلى 35 عامًا، لكن في العموم فإن متوسط أعمار المدمنين في المملكة 27 عامًا.