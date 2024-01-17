"مجمع إرادة": متوسط أعمار مدمني المخدرات في المملكة 27 عامًا (فيديو)

أ أ
أكد رئيس علاج الإدمان بمجمع "إرادة" الدكتور فيصل الزكري، على أن المجمع
يتكفل بالسرية التامة في علاج المدمن دون رفع تقاريره للجهات الأمنية.
الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمدمنين
وقال رئيس المجمع في تصريح لـ "الإخبارية" إن المجمع تكفل بالحفاظ على سرية
المعلومات الخاصة بالمدمنين، والتستر عليهم، وعدم نقل أي تقارير إلى الجهات
الأمنية.
الحفاظ على هوية المدمنينوأشار الزكري، إلى أن أول سؤال يرد إلى المجمع هو عن مدى السرية
والحفاظ على هوية المدمنين، ودائمًا ما يكون الجواب أننا جهة علاج فقط ومن يريد
يتفضل.
متوسط أعمار الحالات الشديدة 21 عامًاونوه الزكري إلى متوسط أعمار المدمنين، وقال إن متوسط أعمار الحالات
الشديدة، أي الحالات التي تم علاجها ثم انتكست يتراوح من 21 إلى 28
عامًا.
35 عامًا.. متوسط أعمار حالات المرة الأولىوأضاف، أما الحالات التي ترد للعلاج لأول مرة يرتفع متوسط أعمارها إلى 35
عامًا، لكن في العموم فإن متوسط أعمار المدمنين في المملكة 27 عامًا.
فيديو | " 27 سنة متوسط أعمار مدمني المخدرات"..— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 17, 2024
رئيس علاج الإدمان بمجمع إرادة د. فيصل الزكري: المجمع يتكفل بالسرية التامة في علاج المدمن دون رفع تقاريره للجهات الأمنية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/jA8poYNVMt