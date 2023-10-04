الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

متى تمنح نفسك مكافأة؟

الرضا
الشعور بالرضا من أسباب السعادة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال الكاتب عثمان بن حمد أباالخيل، إن شعور الإنسان بالرضا عن نفسه يعطيه ثقة كبيرة في تفاصيل الحياة، معتبرًا أنه ليس هناك أجمل وأرقى وأسعد من أن يعتز الإنسان بنفسه التي تحرك كل مشاعرة الإنسانية. اضافة اعلان
وشدد أباالخيل عبر صحيفة "الجزيرة" على أهمية الشعور بالرضا والتوقف عن جلد الذات، مستعرضًا خواص النفس البشرية، وأنواعها المختلفة، وفق ما ورد في القرآن الكريم على النحو التالي: 
-النفس الأمارة.
-النفس اللوامة.
-النفس المطمئنة. 

لماذا لا تقدر نفسك؟

وأوضح الكاتب، أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، وسخر الله له المخلوقات، وذلل له الأرض، ومده بنعم لا تحصى ولا تعد، فلماذا لا تقدر نفسك، هل تكافئ نفسك؟ أم إنك تلومها على الأخطاء التي ترتكبها وعلى الزلل التي تقع فيه؟.
وتابع متسائلاً: "هل تفكرت يومًا في أننا نحن البشر، كثيرًا ما نجلد ذواتنا بشكل مستمر بل ومبالغ فيه، فيعصف ذاك الجلد بنفوسنا". 
وقال أبا الخيل إنه يرى الكثير من الناس يصلحون أنفسهم دون أن يكافئوها أو حتى يخاطبوها، ألا تستحق ذلك وهي أهل للمكافأة. 
واعتبر أنه "من الطبيعي أن المكافأة التي تستحقها ليست مبلغًا من المال أو شيئًا ماديًا ملموسًا، بل المقصود هنا هو حصولك على مكافأة على قدر استطاعتك، دلل نفسك بالطريقة التي تراها مناسبة".
من ناحية أخرى، رأى الكاتب أنه "من السيئ أن تكافئ نفسك أكثر من اللازم وتمنحها كل ما تريد لأنك بذلك تصبح أقل اجتهادًا". 

نماذج من مكافآت الشخص لنفسه 

ونصح أبا الخيل بأن يكافئ الإنسان نفسه "فلا مثالية فوق كوكب الأخطاء، نحن بشر تفرح أنفسنا وتحزن، وعلينا دائمًا أن تكون في الطريق الصحيح". 
ومن ذلك، كما ذكر على سبيل المثال: 
كوب قهوة أو عشاء في مطعم أو مشاهدة شيء ممتع.
الخروج بمفردك لتناول وجبة الإفطار.
زيارة أصدقاء والدك أو والدتك.
شراء هاتف جوال جديد.
اخرج في نهاية الأسبوع مع أصدقائك.
 ادع زوجتك لتناول وجبة العشاء في مطعم تحبه.
 ادع زوجك على فنجان قهوة في مكان هادئ وجميل، إنها قمة مكافأة الزوج الذي يقدر معني الهدية. 
وقال أباالخيل إن "بعض الآباء والأمهات الذين يكافئون ذرياتهم بعد كل إنجاز يشعرون بالسعادة حين يرون أولادهم وبناتهم وقد علت الابتسامة على وجوههم، إنها ابتسامة رضا النفس. الابتسامة دائمًا تشير إلى أن نشعر بالرضا والقبول وتحفيز النفس وجعلها تعيش أجمل الأوقات".

الرضا عن النفس

وشدد الكاتب على أن "الرضا عن النفس مهم جدًا في حياتنا، هي نعمة من النعم التي وهبها الله لنا فهي تجلب السعادة".
ورأى أن "الرضا عن النفس دليل على الثقة بها والثقة بالنفس الكثير من الناس فقدونها حين ابتعدوا عن حبهم لأنفسهم ومكافأتها وتركوا ظروف الحياة تفعل ما تشاء".
وقال إن على الإنسان أن "يتعلّم مسامحة نفسه على الأمور التي فعلها في الماضي ومن مِنا لمْ يخطئ في ماضي حياته". 

اقرأ أيضا

Capto_Capture 2023-10-03_06-36-40_PM
6:46 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تستغرق 8 ثواني .. أسرع عملية سرقة في هذه الدولة

524883Image1
3:58 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

لهذا السبب.. الفائزون بجائزة نوبل يصابون بمرض غريب

انفجار
9:03 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رعب في بريطانيا.. كتلة نارية تحول ليل أكسفورد إلى نهار (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
8:24 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

اقرأ أيضا

معالجات ومبادرات.. كيف يكون التقاعد بداية وليس نهاية لتحقيق الأهداف؟

لتجنب الغازات كريهة الرائحة.. لا تتناول هذه الأطعمة

"قتال الأبطال" قط ينجح في النجاة من ذئب ونهاية تفوق الوصف (فيديو)

"والذي قدر فهدى".. لن تصدق ما يفعله الغراب لأجل كسر "الجوز"

طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

يقرأ القرآن
5:16 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

عامل نظافة يتلو القرآن بطريقة مؤثرة في مدرسة ثانوية بدولة خليجية

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
2:44 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

العالمان
2:38 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

منح جائزة نوبل 2023 لعالمين ساهما في تطوير لقاحات كورونا

مشاكل النوم
1:04 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مشاكل النوم في منتصف العمر.. الأسباب وطرق الحل الممكنة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
8:58 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إعلان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذا التوقيت

بق الفراش
8:49 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بق الفراش.. كيف تكتشفه وتتخلص منه وتعالج لدغاته

F7jbHdhWsAAWTJG
8:36 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

الرضا
7:56 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

متى تمنح نفسك مكافأة؟

سحب رعدية ممطرة
7:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

منها مكة وتبوك.. "الأرصاد" يتوقع سماء غائمة وسحبًا ممطرة على معظم المناطق

إقالة ديفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب
6:29 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سقوط مكارثي.. ماذا يحدث في أمريكا؟ (تقرير)