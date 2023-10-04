متى تمنح نفسك مكافأة؟

أ أ

قال الكاتب عثمان بن حمد أباالخيل، إن شعور الإنسان بالرضا عن نفسه يعطيه ثقة كبيرة في تفاصيل الحياة، معتبرًا أنه ليس هناك أجمل وأرقى وأسعد من أن يعتز الإنسان بنفسه التي تحرك كل مشاعرة الإنسانية. اضافة اعلان

وشدد أباالخيل عبر صحيفة "الجزيرة" على أهمية الشعور بالرضا والتوقف عن جلد الذات، مستعرضًا خواص النفس البشرية، وأنواعها المختلفة، وفق ما ورد في القرآن الكريم على النحو التالي:

-النفس الأمارة.

-النفس اللوامة.

-النفس المطمئنة.





لماذا لا تقدر نفسك؟



نماذج من مكافآت الشخص لنفسه



الرضا عن النفس



وأوضح الكاتب، أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، وسخر الله له المخلوقات، وذلل له الأرض، ومده بنعم لا تحصى ولا تعد، فلماذا لا تقدر نفسك، هل تكافئ نفسك؟ أم إنك تلومها على الأخطاء التي ترتكبها وعلى الزلل التي تقع فيه؟.وتابع متسائلاً: "هل تفكرت يومًا في أننا نحن البشر، كثيرًا ما نجلد ذواتنا بشكل مستمر بل ومبالغ فيه، فيعصف ذاك الجلد بنفوسنا".وقال أبا الخيل إنه يرى الكثير من الناس يصلحون أنفسهم دون أن يكافئوها أو حتى يخاطبوها، ألا تستحق ذلك وهي أهل للمكافأة.واعتبر أنه "من الطبيعي أن المكافأة التي تستحقها ليست مبلغًا من المال أو شيئًا ماديًا ملموسًا، بل المقصود هنا هو حصولك على مكافأة على قدر استطاعتك، دلل نفسك بالطريقة التي تراها مناسبة".من ناحية أخرى، رأى الكاتب أنه "من السيئ أن تكافئ نفسك أكثر من اللازم وتمنحها كل ما تريد لأنك بذلك تصبح أقل اجتهادًا".ونصح أبا الخيل بأن يكافئ الإنسان نفسه "فلا مثالية فوق كوكب الأخطاء، نحن بشر تفرح أنفسنا وتحزن، وعلينا دائمًا أن تكون في الطريق الصحيح".ومن ذلك، كما ذكر على سبيل المثال:كوب قهوة أو عشاء في مطعم أو مشاهدة شيء ممتع.الخروج بمفردك لتناول وجبة الإفطار.زيارة أصدقاء والدك أو والدتك.شراء هاتف جوال جديد.اخرج في نهاية الأسبوع مع أصدقائك.ادع زوجتك لتناول وجبة العشاء في مطعم تحبه.ادع زوجك على فنجان قهوة في مكان هادئ وجميل، إنها قمة مكافأة الزوج الذي يقدر معني الهدية.وقال أباالخيل إن "بعض الآباء والأمهات الذين يكافئون ذرياتهم بعد كل إنجاز يشعرون بالسعادة حين يرون أولادهم وبناتهم وقد علت الابتسامة على وجوههم، إنها ابتسامة رضا النفس. الابتسامة دائمًا تشير إلى أن نشعر بالرضا والقبول وتحفيز النفس وجعلها تعيش أجمل الأوقات".وشدد الكاتب على أن "الرضا عن النفس مهم جدًا في حياتنا، هي نعمة من النعم التي وهبها الله لنا فهي تجلب السعادة".ورأى أن "الرضا عن النفس دليل على الثقة بها والثقة بالنفس الكثير من الناس فقدونها حين ابتعدوا عن حبهم لأنفسهم ومكافأتها وتركوا ظروف الحياة تفعل ما تشاء".وقال إن على الإنسان أن "يتعلّم مسامحة نفسه على الأمور التي فعلها في الماضي ومن مِنا لمْ يخطئ في ماضي حياته".