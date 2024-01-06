متخصص يكشف مفاجأة بعد تحليل لحم الإبل النجدية

أ أ

رد طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، على سؤال أحد متابعيه حول فوائد لحم الإبل، والفرق بينه وبين لحم الأبقار.





فوائد مذهلة لأكل لحم الإبل اضافة اعلان



الفرق بين لحوم الإبل والأبقار



وقال "الشهري"، في فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الدراسات أجريت على لحم الإبل النجدية، وكشفت أنه يحتوي على 76% من الماء، و20% بروتين، والدهون أقل من 3% وأقل بكثير من لحم الأبقار.وأضاف: "الدراسات وجدت أن لحم الإبل يحتوي على الدهون الصحية، وأوميجا 3، والدهون الثلاثية غير المشبعة، والدهون الموجودة بين العضلات قليلة به".أغنى مصادر اللحوم بالحديدوتابع أن لحم الإبل من أغنى مصادر اللحوم بالحديد، ولذلك فهو مفيد لكل يعانون من فقر الدم، وهو من اللحوم الغنية بالأحماض الأمينية وتتواجد به بشكل متوازن".كما اشار إلى أن لحم الإبل غني بفيتامين ب 12، الضروري لعمليات النشاط والتمثيل الغذائي، وهو أفضل من لحم الأبقار، وأفضل أنواع اللحوم على مستوى الحيوانات.وواصل بالقول :" أن كل 100 جرام من لحم الإبل، تحتوي على 57 مللي جرام من الكوليسترول فقط، أما لحم الأبقار يحتوي على 74 مللي جرام".