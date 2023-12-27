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ما فضل صيام أيام البيض؟ "الخثلان" يُجيب

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن فضل صيام أيام البيض.

 

ما فضل صيام أيام البيض؟اضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه قد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
وأضاف أنه استدل من الحديث على أنه يسن للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام، سواء كانت من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره.
وبين الخثلان، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ولا يبالي من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، وكان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم.
وأشار إلى أن الذي جاء في أشهر الأحاديث كما في الصحيحين وغيرهما، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فإن تيسر أن تكون هذه الأيام موافقة للأيام البيض 13 و14 و15، من الشهر الهجري فهذا حسن وله أجر عظيم.

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