الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ما حكم قتل الفئران باللاصق وتركها للموت تحت أشعة الشمس؟

سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضح  الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم قتل الفئران بـ"اللاصق"، وتركها تحت أشعة الشمس حتى الموت.

حكم قتل الفئران باللاصق:اضافة اعلان


واضاف الشيخ الخثلان خلال ظهوره على قناة الرسالة: "لا يجوز تعذيب الفئران عن طريق صيدها بـ اللاصق، وتركها حتى تموت جوعًا وعطشًا".

وبين أيضا أنه: إذا كان الفأر مؤذيًا فإنه يقتل ولكن لا يعذب، حيث يمكن صيده عن طريق اللاصق ثم يقتل بعدها.

وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان:


من ناحية أخرى أجاب أيضا الشيخ الخثلان، عن سؤال حول صحة ما يقوم به بعض المؤذنين، حيث لا يضع أصبعيه في أذنيه عند الأذان فهل فعلهم صحيح؟

وقال الشيخ الخثلان إنه من السنة وضع الأغصبعين في الأاذنين عند الأذان، وذلك لأنه أدعى لقوة الصوت حتى وإن كان المؤذن يؤذن عبر مكبرات الصوت.

كما أن فيه فائدة أخرى وهي من كل من رآه يعلم أنه يقوم برفع الأذان وهو أحرى بتطبيق السنة في ذلك.

اقرأ أيضا

بعد ظهوره في جزر فرسان .. معلومات مذهلة لا تعرفها عن حوت الأوركا القاتل

حادث يفوق الوصف.. هذا ما فعله غزال مع امرأة ستينية

مؤذن لا يضع إصبعيه في أذنيه أثناء رفع الأذان.. هل فعله صحيح؟

ظهور شواطيء بلون الدم في دولة عربية.. ما الأمر؟

ما حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء؟ "الخثلان" يوضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ سعد الخثلان 8:15 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

مؤذن لا يضع إصبعيه في أذنيه أثناء رفع الأذان.. هل فعله صحيح؟

اقرأ أيضا

قهوة
11:12 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل تختلف القهوة السعودية عن الأخرى من حيث الأضرار؟.. النمر يكشف مفاجأة

ا
7:01 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

وثقته كاميرا المراقبة.. سطو مسلح على محطة وقود بدولة عربية يستغرق 20 ثانية

ضواعق العفاريت
4:09 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

صواعق "العفاريت" تظهر في سماء هذا البلد

الحجاج - طائرة - الحجاج القادمين جوا
10:49 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

شيء لا يُصدق.. أكبر التهديدات التي يتعرض لها ركاب الطائرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سعد الخثلان
6:28 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

ما حكم قتل الفئران باللاصق وتركها للموت تحت أشعة الشمس؟

عسل نحل
6:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

قرار عاجل من وزارة البيئة بشأن 5000 طن عسل محلي

حساب مواطن
5:50 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

هل يلزم تطابق العنوان الوطني مع عقد الإيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

الاحتيال - قرصنة - هكر -0- احتيال المواقع
5:34 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

دراسة تكشف مفاجأة: 54% من المواطنين تعرضوا للاحتيال عبر الإنترنت

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
5:26 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد .. وزير الدفاع يصل العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية

عقارات الدولة
5:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات بالشروط الجديدة 1445