ما حكم قتل الفئران باللاصق وتركها للموت تحت أشعة الشمس؟

حكم قتل الفئران باللاصق: اضافة اعلان



وضع الإصبعين في الأذنين أثناء الأذان:



أوضح الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم قتل الفئران بـ"اللاصق"، وتركها تحت أشعة الشمس حتى الموت.واضاف الشيخ الخثلان خلال ظهوره على قناة الرسالة: "لا يجوز تعذيب الفئران عن طريق صيدها بـ اللاصق، وتركها حتى تموت جوعًا وعطشًا".وبين أيضا أنه: إذا كان الفأر مؤذيًا فإنه يقتل ولكن لا يعذب، حيث يمكن صيده عن طريق اللاصق ثم يقتل بعدها.من ناحية أخرى أجاب أيضا الشيخ الخثلان، عن سؤال حول صحة ما يقوم به بعض المؤذنين، حيث لا يضع أصبعيه في أذنيه عند الأذان فهل فعلهم صحيح؟وقال الشيخ الخثلان إنه من السنة وضع الأغصبعين في الأاذنين عند الأذان، وذلك لأنه أدعى لقوة الصوت حتى وإن كان المؤذن يؤذن عبر مكبرات الصوت.كما أن فيه فائدة أخرى وهي من كل من رآه يعلم أنه يقوم برفع الأذان وهو أحرى بتطبيق السنة في ذلك.