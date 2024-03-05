ما حكم شراء السلعة عبر مواقع التواصل واختيار الدفع نقدا عند الاستلام؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بقسم الشريعة في جامعة الإمام ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال يتعلق بحكم حكم شراء السلعة عبر المواقع واختيار الدفع نقدا عند الاستلام.



حكم شراء السلعة عبر المواقع واختيار الدفع نقدا عند الاستلام:



حكم الزكاة في المال المدخر لعملية جراحية:



حكم إعطاء المرأة زوجة ابنها من الزكاة:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا على قناة المجد بأنه:" انتشر مقطع فيديو يقول فيه صاحبه إن شراء السلعة عبر المواقع واختيار الدفع نقدا عند الاستلام لا يجوز لأنه بمثابة بيع الدين بالدين.وأوضح الشيخ الخثلان في رده على هذا الحكم المنتشر بأنه غير صحيح مبينا أنه لا يعد في حكم بيع الدين بالدين.وأضاف في رده أنه في هذه المسألة يقوم الشخص بمدر د طلب ويقوم المندوب بإيصال السلعة وهنا تكون حالة العقد بين الطالب والمندوب هذا يقدم السلعة وهذا يدفع المبلغ.كما أجاب الشيخ الخثلان أيضا، على سؤال حول وجوب الزكاة في المال المدخر لأجل إجراء عملية جراحية.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفوتنك" على قناة الرسالة تقول فيه السائلة إنها :" تدخر مالا من أجل إجراء عملية جراحية.. هل عليه زكاة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن المال المدخر البالغ نصابا إذا حال عليه الحول فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة.وحثّ الشيخ الخثلان السائلة على ضرورة إخراج الزكاة، وربما كان إخراجها مقدمة للبركة في صحتها وعافيتها من إجراء عملية جراحية.أيضا أجاب الشيخ الخثلان في وقت سابق عن سؤال يسأل فيه صاحبه عن صحة إعطاء المرأة زوجة ابنها من مال الزكاة.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك"، عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه : " هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجة ابنها من مال الزكاة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك لأنها فقيرة، وكونها زوجة ابنها لا يمنع من أخذها للزكاة.