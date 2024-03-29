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ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للإمام؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في صلاة التراويح للإمام.اضافة اعلان

ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للإمام؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأفضل عدم تلحين الإمام في دعاء القنوت بالتراويح.
وأضاف أنه على الإمام أن يأتي بالدعاء بتضرع وخشوع وانطراح بين يدي عز وجل، كما لو كان يدعو وحده.

عدم رفع الصوت للإمام في الدعاء

وأشار إلى ضرورة عدم رفع الصوت للإمام في الدعاء، وأنه مع وجود مكبرات الصوت يكفي أن يدعو بصوت يسمع المأمومين.

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