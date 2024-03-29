ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للإمام؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم
تلحين الدعاء في دعاء القنوت في صلاة التراويح للإمام.
ما
حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للإمام؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأفضل عدم تلحين الإمام في دعاء
القنوت بالتراويح.
وأضاف أنه على الإمام أن يأتي بالدعاء بتضرع وخشوع وانطراح بين يدي عز وجل، كما لو كان يدعو وحده.
عدم
رفع الصوت للإمام في الدعاءوأشار
إلى ضرورة عدم رفع الصوت للإمام في الدعاء، وأنه مع وجود مكبرات الصوت يكفي أن
يدعو بصوت يسمع المأمومين.
🔆 ما حكم تلحين الدعاء في دعاء القنوت في التراويح للإمام؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#رمضان#شهر_رمضان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) March 28, 2024
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