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ما حكم الطلاق عبر الهاتف.. وهل يحتاج إلى شاهدين؟

الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير
الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير
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أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، عن سؤال بشأن حكم الطلاق الذي يتم عبر الهاتف الجوال.

حكم الطلاق عبر الهاتف:

وكان الشيخ الخضير قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :"هل يقع الطلاق بالهاتف إذا كنت بعيدا في بلد غير بلدي.. وهل يحتاج إلى شاهدين؟".

وأجاب الشيخ الخضير :" إذا كانت الزوجة لا تشك في صوت زوجها وأنه هو الذي أوقع الطلاق، وجاءت المكالمة من هاتفه برقمه وصوته فهو كالمواجهة.

وتابع: المقصود أن مثل هذا بالنسبة للزوج إذا طلق وقع الطلاق ولو لم تعلم المرأة، ولا يحتاج إلى شاهدين إلا عند المقاضاة، فعند المقاضاة إذا قالت :" أنت طلقتني"، وهو يقول:" أنا ما طلقت"، حينئذ لا بد من البينة لأن الأصل معه. 

من خاف على نفسه فليتزوج:


وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الخضير عن سؤال يقول فيه صاحبه: "خطبت امرأة، ولما أردت عقد النكاح معها منعني والدي، لكوننا مازالنا طالبين في الجامعة، وأذن لي في الزواج بعد التخرج، لكنني أرغب في الزواج حالا، خوفا على نفسي، ما توجيهكم في ذلك؟".

وأورد الشيخ الخضير أن: "الذي يخاف على نفسه من الزنى، ويغلب على ظنها أنه يقع فيه إن لم يتزوج، وجب عليه الزواج، وإذا وجب عليه يكون منع والده بغير حق، ولا طاعة له في ذلك، فليتزوج الطالب متى قدر عليه".

الزواج أحد مصادر الرزق: 

ووجه الخضير، خلال رده على السؤال، رسالة إلى الوالد بأن عليه أن يتقي الله جل وعلا، وييسر أمر الزواج لولده، أما كونه ما زال طالبا في الجامعة، فالمجرب أن الزواج يعين على تحصيل العلم، وتيسير أمور الدراسة، كما أنه مصدر من مصادر الرزق، كما قال الله تعالى في كتابه: "إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله" سورة النور، وعلى هذا فالتعلل بإتمام الدراسة، سواء من الوالد أو الابن لا وجه له".اضافة اعلان

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