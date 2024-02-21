ما حكم الدعاء بأدعية معينة بعد التشهد وقبل السلام في صلاة الفجر؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، بشأن مدى صحة تخصيص أدعية معينة للدعاء بها في صلاة الفجر قبيل السلام.



الدعاء في صلاة الفجر بأدعية محددة:

دعاء جامع للمسلم أثناء نزول المطر

العبرة من المطر تكون بالبركة

وكانت إحدى السائلات قد وجهت سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه :"خصصت أدعية معينة لصلاة الفجر.. هل في ذلك بدعة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا بأس به ، ولا يعد نوعا من الابتداع، بل عليها الاستمرار في ذلك.وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال:" ثم ليتخير أي - المصلي- من الدعاء ما أعجبه"، ولأنه موضوع دعاء.وفي وقت سابق كشف الشيخ الخثلان، ما ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر.وأوضح في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" أنه على المسلم أن يقول عند نزول المطر: "مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبًا نافعًا"، ويسأل الله تعالى، البركة.وأضاف أن العبرة من المطر تكون بالبركة، لذا أفضل دعاء حال نزول المطر هو أن يسأل الناس ربهم البركة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس السَّنَة ألا تمطروا، ولكن السَّنَة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا".وبين أن معنى السَّنَة يعني الجدب والقحط، أي ينزل المطر ولكنه منزوع البركة حيث لا تنبت الأرض بعد نزوله شيئًا.