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ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الاختبارات؟ "الخثلان" يوضح

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم جمع الصلوات بسبب الاختبارات.
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ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الاختبارات؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه أثناء الاختبارات لو أراد أحد الذهاب إلى الحمام فأكيد سيُسمح له، فيعتبر نفسه أنه يريد الذهاب لدورة المياه ويصلي.

يمكن الجمع بين الصلاتين في هذه الحالة

وأضاف أنه إذا أمكن لمن لديه اختبارات أن يصلي الصلاة في وقتها فلزمه ذلك، ولو افترضنا أنه لا يمكنه أداء الصلاة في وقتها وتعذر، وتأكد لحاق الضرر بسبب ترك الاختبار فيكون هذا عذر له في جمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير.

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