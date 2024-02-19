ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الاختبارات؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم جمع الصلوات بسبب الاختبارات.





ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الاختبارات؟



يمكن الجمع بين الصلاتين في هذه الحالة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه أثناء الاختبارات لو أراد أحد الذهاب إلى الحمام فأكيد سيُسمح له، فيعتبر نفسه أنه يريد الذهاب لدورة المياه ويصلي.وأضاف أنه إذا أمكن لمن لديه اختبارات أن يصلي الصلاة في وقتها فلزمه ذلك، ولو افترضنا أنه لا يمكنه أداء الصلاة في وقتها وتعذر، وتأكد لحاق الضرر بسبب ترك الاختبار فيكون هذا عذر له في جمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير.