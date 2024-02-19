ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الاختبارات؟ "الخثلان" يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
حكم جمع الصلوات بسبب الاختبارات.
ما
حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الاختبارات؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه أثناء الاختبارات لو أراد أحد الذهاب إلى الحمام فأكيد سيُسمح له، فيعتبر نفسه أنه يريد الذهاب لدورة
المياه ويصلي.
يمكن
الجمع بين الصلاتين في هذه الحالةوأضاف
أنه إذا أمكن لمن لديه اختبارات أن يصلي الصلاة في وقتها فلزمه ذلك، ولو افترضنا
أنه لا يمكنه أداء الصلاة في وقتها وتعذر، وتأكد لحاق الضرر بسبب ترك الاختبار
فيكون هذا عذر له في جمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير.
🔆 ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب الاختبارات؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) February 18, 2024
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