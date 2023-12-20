ما حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء. اضافة اعلان





التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن التفاؤل والتشاؤم من صنيع الجاهلية والأمم السابقة التي ذكرها الله تعالى عنهم وأنكر عليهم ذلك.وأضاف أن الله عز وجل قال عن الأمم السابقة: "فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ".

ووجهوا حديثهم لصالح عليه السلام: "قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ" فرد عليهم: "قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ".





حكم التفاؤل والتشاؤم بالأشخاص في البيع والشراء



التطير بشخص أو مكان لا يجوز



وبين أن التشاؤم بالأشخاص يدخل في التطير المذموم، وذكرها الله تعالى على سبيل الذم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وصفر"، أي لا تشاؤم.وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه الفأل، وهو لا بأس به، وأنه لما جاء سهيل بن عمرو إلى الحديبية قال: "سهل أمركم"، وذلك تفاؤلًا باسمه، مؤكدًا أن التطير بشخص أو بمكان لا يجوز.