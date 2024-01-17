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ما حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي بعد زوال الحاجة؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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رد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على امرأة تقول: "إنها مطلقة، وكانت تتقاضى مرتبًا من الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية لأحقيتها بذلك، كونها مطلقة، والنظام يتيح لها ذلك".اضافة اعلان
وتابعت: "أنا تزوجت الآن، وانتفت الحاجة، وعندي مبلغ، وما زال المبلغ ينزل إلي، لكن لم أتصرف به، هل تُعيده إلى مصلحة الضمان، أو تقوم بصرفه على مطلقة أو أرملة أخرى؟"

حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي بعد زوال الحاجة

وفي مقطع فيديو بموقعه الرسمي، أوضح الشيخ الخثلان أن الضمان الاجتماعي في المملكة المصدر الرئيس له زكوات الشركات، وإن كان يُدعم من قبل الدولة، لكن المصدر الرئيس زكوات الشركات.
وأكد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نوهت إلى هذا، وأيضًا هذا التنبيه موجود على الموقع، وعلى ذلك فليس للإنسان أن يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا إذا كان مُستحقًّا للزكاة، وأن الأخت الكريمة كانت تأخذ من الضمان قبل زواجها لحاجتها، ولما تزوجت أصبحت غير محتاجة للضمان، لكن الضمان ينزل في رصيدها.

الأخذ من الضمان الاجتماعي بعد زوال الحاجة غير مستحق

وعلى ذلك يقول: "إنها لا تستحقه، وعلى ذلك تصرف هذه الأموال التي أتتها بعد انتفاء حاجتها في مصارف الزكاة، فتُعطيها فقراء، أو تُعطيها مساكين، أو تُعطيها غارمين، أو تصرفها في مصارف الزكاة".
وأضاف أنه إذا أمكن أن تُرجعها إلى المصلحة فهذا طيب، لكن قد يكون فيه صعوبة، فإذا صُرف المبلغ قد يكون في الإرجاع صعوبة، لكن إذا تيسر لها ذلك فهذا هو الأولى، وأما إذا لم يتيسر فيُصرف في مصارف الزكاة.

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