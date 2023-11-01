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ما العلاقة بين الغضب وتحقيق الأهداف؟.. علماء يكشفون السر

الغضب
الغضب قد يدفع إلى تحقيق الأهداف
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كشف خبراء عن وجود علاقة بين الغضب وتحقيق الأهداف، قائلين إنه عندما يكون الناس غاضبين، فإنهم يميلون إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم.اضافة اعلان
وجند الباحثون 233 طالبًا عُرض عليهم صور إما محايدة أو مصممة لإثارة التسلية أو الحزن أو الرغبة أو الغضب - على سبيل المثال، إهانة فريق كرة القدم في جامعتهم.
وأُعطي المشاركون مجموعة من الجناس الناقصة الصعبة لتفكيكها في غضون 20 دقيقة، والعثور على الكلمات التي تحتوي عليها. 
واستطاع الأشخاص الغاضبون، حلها بشكل صحيح بنسبة 39%، حيث حاولوا بجهد أكبر، وأمضوا وقتًا أطول في تعلم الجناس الأكثر صعوبة، بدلاً من الاستسلام.

أكثر عرضة للغش في الاختبارات

ومع ذلك، وجدت تجربة ثانية أن الأشخاص الغاضبين كانوا أكثر عرضة للغش في الاختبارات، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقالت البروفيسور هيذر لينش، التي قادت الدراسة من جامعة تكساس إيه آند إم: "غالبًا ما يعتقد الناس أن حالة السعادة مثالية، ويعتبر غالبية الناس أن السعي وراء السعادة هو هدف رئيسي للحياة".
وأضافت: "لقد كانت وجهة النظر القائلة بأن المشاعر الإيجابية مثالية للصحة العقلية والرفاهية بارزة في الروايات العامة والنفسية عن المشاعر، لكن الأبحاث السابقة تشير إلى أن مزيجًا من المشاعر، بما في ذلك المشاعر السلبية مثل الغضب، يؤدي إلى أفضل النتائج".
وقد يكون الناس مبرمجين تطوريًا للرد على الغضب من خلال العمل للتغلب على العوائق.

خمس تجارب منفصلة

الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "الشخصية وعلم النفس الاجتماعي"، جمعت خمس تجارب منفصلة شملت أكثر من 1000 متطوع.
وفي تجربة أخرى، كان الهدف هو تحقيق درجات عالية في لعبة فيديو للتزلج، من خلال نسخة واحدة سهلة تتضمن القفزات فقط، بينما تتطلب نسخة أخرى أكثر صعوبة تجنب الأعلام في مسار التعرج.
وفي اللعبة الأكثر تعقيدًا، أدى الغضب إلى نتائج أفضل مقارنة بالوقت الذي ظل فيه الأشخاص في حالة عاطفية محايدة. غير أنه لم يكن هذا هو الحال في اللعبة الأقل تحديًا.
ومع ذلك، كان لدى الأشخاص الغاضبين أوقات رد فعل أسرع عندما يُطلب منهم الضغط على زر استجابةً لشكل يومض على الشاشة.

التسلية أو الرغبة 

وفي حين أن الغضب كان مرتبطًا بزيادة النجاح في جميع أنحاء الدراسة، إلا أنه في بعض الحالات، ارتبطت التسلية أو الرغبة أيضًا بزيادة تحقيق الأهداف.
وقالت البروفيسور لينش: "يفضل الناس في كثير من الأحيان استخدام المشاعر الإيجابية كأدوات أكثر من السلبية ويميلون إلى رؤية المشاعر السلبية على أنها غير مرغوب فيها وغير قادرة على التكيف.
وتابعت: "يضيف بحثنا إلى الأدلة المتزايدة على أن مزيجًا من المشاعر الإيجابية والسلبية يعزز الرفاهية، وأن استخدام المشاعر السلبية كأدوات يمكن أن يكون فعالًا بشكل خاص في بعض المواقف".

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