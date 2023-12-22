ما الأمور التي تجعل المسلم من المتقين؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الأمور التي تجعل المسلم من المتقين.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن التقوى معناها أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه.





ما الأمور التي تجعل المسلم من المتقين؟



من كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا



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وأضاف أن العبد المسلم إذا أراد أن يكون من المتقين فعليه أن يحرص على اتباع الأوامر واجتناب النواهي، والحرص كل الحرص على اتباع كل ما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.وبين أن التقوى تتحق باجتناب المسلم لكل ما نهى عنه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، مؤكدًا أن من كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا.وأشار إلى تأكيد مكانة التقوى والمتقين في قول الله تعالى: " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم".