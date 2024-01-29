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ماذا يفعل من تذكر في الركعة الرابعة أن بملابسه نجاسة؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من صلى وتذكر في الركعة الرابعة أن على ملابسه نجاسة.اضافة اعلان

ماذا يفعل من تذكر في الركعة الرابعة أن بملابسه نجاسة؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الواجب على من تذكر أن على ملابسه نجاسة إن امكن إزالة هذه النجاسة، فعل وأكمل صلاته.
وأضاف أنه في حالة لم يتمكن من إزالة النجاسة، بحيث أنها تكون بملابسه الداخلية مثلًا، فإنه يقطع صلاته، ويزيل هذه النجاسة ويبدأ صلاته من جديد.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه فأخبره جبريل عليه السلام، بأن في نعليه قذرًا، فخلع نعليه.

من لم يتذكر النجاسة بملابسه فصلاته صحيحة

وبين أنه في حالة إذا لم يعلم الشخص أو لم يتذكر النجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة ولا يُطالب بإعادتها.

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