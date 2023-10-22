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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. ماذا قعل 3 لاعبين عرب بعد أن طلب منهم الوقوف حدادًا على أرواح الصهاينة؟

ماذا قعل 3 لاعبين عرب بعد أن طلب منهم الوقوف حدادًا على أرواح الصهاينة؟

لاعبون مسلمون
الثلاثي مرموش وسخيري وشايبي أثناء قراءة الفاتحة
أ أ
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جذب ثلاثة لاعبين عرب في الدوري الألماني لكرة القدم الأنظار إليهم، بعد أن طلب منهم الوقوف دقيقة حدادًا على القتلى الصهاينة خلال الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرًا.اضافة اعلان
واصطف الثلاثي المصري عمر مرموش، التونسي إلياس سخيري، والجزائري فراس شايبي في منتصف الملعب، وشوهدوا وهم يقومون بقراءة الفاتحة ترحمًا على شهداء فلسطين.
جاء ذلك بعد نهاية دقيقة الحداد التي فرضها الاتحاد الألماني لكرة القدم على اللاعبين، قبل انطلاق لقاء إينتراخت فرانكفورت أمام هوفنهايم في دوري "البوندسليجا".

تفاعل واسع

وانتشرت صورة اللاعبين الثلاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بتفاعل واسع من جانب المتابعين، وسط إشادة بتصرفهم الأخلاقي مع الشهداء الفلسطينيين.
وكان الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا دورتموند نشر صورة على حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو يرتدي وشاحًا عليه علمي الجزائر وفلسطين خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الأخيرة.

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