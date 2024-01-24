ماذا فعلت حديقة الحيوان مع الببغاوات التي توجه شتائم نابية للزوار؟

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أخضعت حديقة للحياة البرية في بريطانيا، مجموعة من الببغاوات لدروس تهد إلى تحسين اللغة لديهم، من أجل التوقف عن إطلاق الشتائم. اضافة اعلان

وقالت حديقة لينكولنشاير للحياة البرية، إنها ستجمع ثمانية ببغاوات رمادية أفريقية مع 92 طائرًا "لا يشتم" لتحسين لغتها.





سلوك مزعج للببغاوات



الببغاء الرمادي الأفريقي



شتائم لزوار حديقة الحيوان



لافتة تحذيرية للزوار



وأعرب ستيف نيكولز، الرئيس التنفيذي للحديقة، لشبكة CNN عن أمله في أن تتوقف الببغاوات عن إطلاق الشتائم.وقال: "عندما أتينا لنقلهم، كانت اللغة التي خرجت من صناديق الحمل الخاصة بهم مذهلة، وسيئة حقًا. لم تكن كلمات بذيئة عادية، بل كانت شتائم مناسبة".وأضاف نيكولز، أنه إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فقد تضم حديقة لينكولنشاير للحياة البرية 100 ببغاء.وتهدف حديقة الحيوان إلى تخفيف صوت الشتائم لدى الطيور الأفريقية الرمادية حتى تتمكن من تعلم "جميع الأصوات اللطيفة"، والتي تحاكيها الطيور التي لا تطلق الشتائم عادةً.وتعد الببغاوات الأفريقية الرمادية واحدة من أكثر الطيور ذكاءً على الكوكب - حيث تُعرف بقدراتها المعرفية المميزة ومهاراتها الرائعة في تقليد الكلام.ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2019 ، يمكن للببغاء الرمادي الأفريقي أداء المهام المعرفية بمستويات تنافس الإنسان البالغ من العمر 5 سنوات.وقال نيكولز: "ستة منهم لديهم أصوات رجال، واثنان منهم لديهم أصوات سيدات، وعندما يشتمون جميعًا فإن الأمر يبدو سيئًا حقًا".واكتسبت مجموعة الببغاوات الرمادية الأفريقية الخمسة – وهم: بيلي وإلسي وإريك وجود وتايسون - شعبية في عام 2020 عندما تم فصل خمسة منهم بسبب الشتائم لزوار حديقة الحيوان.وبعد أن تم عزلها معًا بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد، قامت الطيور الذكية بطريقة ما بتعليم بعضها البعض مجموعة واسعة من العبارات البذيئة.قال نيكولز لصحيفة الجارديان في عام 2020: "لقد جاء الناس إلينا لكنهم يعتقدون أن الأمر مسل للغاية، ولم نتلق شكوى واحدة. عندما يخبرك الببغاء بالتوقف عن التدخين، فإن ذلك يسلي الناس بشدة. لقد جلبت ابتسامة كبيرة لعام صعب حقًا".لكن الطيور الخمسة لم تتخلص بعد من لغتها البذيئة - حيث انضمت إلى أصدقائها الثلاثة الجدد إريك والكابتن وشيلا.ويعتقد نيكولز بأن الخطة المحفوفة بالمخاطر جيدة جدًا حتى الآن، لكنه يعترف بأنهم ما زالوا يشتمون، بل ويضحكون بعد القيام بذلك.ووضعت حديقة لينكولنشاير، لافتات في مركز الحياة البرية لتنبيه الزوار بشأن سلوك الببغاوات، ونصحتهم بعدم تشجيع لغتهم البذيئة.وكتبت في تنبيه للضيوف: "للعلم، يمكن سماع كل كلمة بذيئة شائعة في هذا القفص، لذا يرجى الانتباه إذا كان لديك أشخاص ذوي طبيعة حساسة معك".