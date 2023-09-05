مئات الطالبات يتحدين قرار الحظر الفرنسي ويذهبن إلى المدراس بالعباءة

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تحدّت نحو 300 طالبة مسلمة في المدارس الفرنسية، الحظر الذي أعلنته السلطات الأسبوع الماضي، وحضرن إلى مدارسهن وهنّ يرتدين العباءة.

ورفضت العشرات منهن خلعها، في تحدٍّ للقرار الذي بدأت المدارس الفرنسية في تطبيقه أمس الاثنين.

وقال وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع إذاعة مونتي كارلو "RMC"، إن 67 طالبة مسلمة رفضن خلع عباءاتهن في المدارس، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.





العباءة رداء يدل على الاحتشام





جدل حظر العباءة في المدارس الفرنسية





انتقادات واسعة للحكومة الفرنسية





الرموز الدينية في المدارس



وأضاف الوزير الفرنسي أن العباءة، وهي رداء فضفاض كامل الطول ترتديه النساء المسلمات دليلاً على الاحتشام، "تم حظرها مؤخراً في المدارس بسبب مبدأ العلمانية".كما قال إنه "في الموسم الدراسي الجديد الذي بدأ الإثنين، ورغم القرار الجديد، فقد وصلت 298 طالبة إلى المدارس في مختلف مناطق البلاد وهن يرتدين العباءة.وتابع أتال: "لا أريد أن أتمكن من التعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن"، مؤكداً "أهمية الحوار وتوضيح الهدف من هذا القرار".قبل ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أيّد قرار حظر العباءة والقميص، وهو نوع من القمصان التي يصل طولها إلى الكاحل للرجال، إنه يمكن اعتماد ملابس فريدة في المدارس الفرنسية، مثل الجينز، والقميص (القصير) والتي شيرت، والسترة.بينما قال فنسنت برينغارث، محامي منظمة "حركة حقوق المسلمين" (ADM)، على منصة إكس، إنهم قدموا استئنافاً إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس.والذي "ينتهك العديد من الحريات الأساسية"، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا الفرنسية النظر في القضية بعد ظهر الثلاثاء.فيما أثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفاً ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة.سبق وقامت الحكومة بمداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيوداً واسعة على المجتمع.تجدر الإشارة إلى أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.مع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.وفي عام 2010 حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.