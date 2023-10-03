لهذا السبب.. الفائزون بجائزة نوبل يصابون بمرض غريب

أ أ

تمنح جائزة نوبل للعلماء والمبدعين النابغين في مجالات مختلفة من قبل مؤسسات سويدية ونرويجية تقديرًا للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية. اضافة اعلان

ويعد الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل، الأب الروحي للجائزة، بعد أن قام بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في 27 نوفمبر 1895.





الترشح لجوائز نوبل



مرض نوبل



ألبرت أينشتاين



نظرية كل شيء



بريان جوزيفسون



العبقرية والإسراف



وللحصول على الجائزة لابد من الترشيح أولاً، ولا يتم الترشيح إلا لأشخاص على قيد الحياة. وحق الترشيح يكون للأشخاص الحاصلين على الجائزة من قبل.كما يكون الحق في الترشيح في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد لأعضاء لجنة نوبل الخاصة بكل مجال ولأكاديمية العلوم ولأساتذة أي من هذه المجالات في جامعات إسكندنافية معينة وكذلك بعض الأشخاص المختارة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الأخرى. وبالنسبة لجائزة نوبل في الآداب فيمكن تقديم اقتراحات الترشيح من قبل أساتذة الآداب والبحث اللغوي وأعضاء الأكاديمية السويدية والهيئات المشابهة ورئيس رابطة الكُتاب الممثلة.أما اقتراحات الترشيح لجائزة نوبل للسلام فيمكن أن تأتي من أي عضو من أعضاء الحكومات أو إحدى المحاكم الدولية كذلك من أساتذة الجامعة في مجالات العلوم الاجتماعية والتاريخ والفلسفة والحقوق والعلوم الدينية ورؤساء معاهد البحث المتخصصة في مجال السلام أو غيرها من المؤسسات الشبيهة.وعلى الرغم من نظيرة التقدير الواسعة للعلماء للفائزين بالجوائز، لكن على الجانب المقابل، فقد ارتبط فوزهم بإصابة العديد منهم باضطرابات في الصحة العقلية.ويصاب العباقرة بما يعرف باسم "مرض نوبل". والذي يتجلى على شكله الخفيف في انخفاض حاد للإنتاجية، ونتيجة لذلك يفقد المفكرون المتميزون قيمتهم للعلم.وفي بعض الحالات، وكما يرصد تقرير نشره موقع "روسيا اليوم"، ينتقل هؤلاء إلى جانب المشعوذين، أي أنهم يتحدثون عن هراء مطلق ويقومون بترويج نظريات مناهضة للعلم.وأصاب هذا المرض حتى ألبرت أينشتاين، الذي كان تاريخه في جائزة "نوبل" مثيرًا للغاية. وتم إدراج اسمه لأول مرة في القائمة المختصرة للجائزة عام 1910.وبعد ذلك في كل عام (ما عدا عامي 1911 و1915) كان أينشتاين من بين المرشحين، حتى وجدت الجائزة أخيرًا بطلها عام 1921.وكانت لجنة "نوبل" تؤجل منحها لسبب واحد بسيط: فقد تبيّن أن الفيزيائي الألماني كان بارعًا إلى درجة أن الأكاديميين لم يكونوا أذكياء بالدرجة الكافية لفهم الأهمية الثورية لبحثه العلمي.وكان لدى أينشتاين ثلاثة أعمال على الأقل من عيار نوبل. ومن أحدها بدأت النظرية النسبية، والآخر وضع أسس نظرية الكم، والثالث أوضح مفهوم الحركة البراونية.ونتيجة لذلك، فعندما أصبح من غير اللائق تمامًا تجاهل أينشتاين، نال جائزة "نوبل" لقاء اكتشافه لنظرية التأثير الكهروضوئي (أدى هذا الاكتشاف إلى ظهور المعالجات الدقيقة وثورة الكمبيوتر). ولم يكن الأمر ثوريًا جدًا، لكن أعضاء اللجنة استطاعوا فهمه.وفي عام 1921 بلغ أينشتاين من عمره 42 عامًا، وهو شاب مملوء بالقوة ومستقل ماليًا، لكن آلية طباعة الأعمال الرائعة توقفت.وبعد انتصاره، قرر أينشتاين ألا يضيع وقته في تفاهات وأمضى آخر 30 عامًا من حياته في خلق "نظرية كل شيء". وأطلق عليها ألبرت اسم "نظرية المجال الموحد"، وأوضح أن معناها هو "الزواج" بين الكهرباء والجاذبية.وقد بذل أينشتاين جهودًا جبارة، حتى عندما وجد نفسه في المستشفى في نهاية أيامه، طلب إحضار آخر حساباته.وتم العثور على هذه الأوراق على طاولة بجانب السرير عندما توفي ليلة 18 أبريل 1955. وفي السنوات الأخيرة، عاش مع شعور باليأس لأنه ضاع 30 عامًا من حياته عبثًا.ومُنحت جائزة "نوبل" في الفيزياء للإنجليزي بريان جوزيفسون عام 1973 لقاء العمل الذي أنجزه عندما كان عمره 22 عامًا. وكان أمامه عدة عقود من النشاط المثمر.وكان يتوقع من العبقري الشاب أن يطرح أفكارًا جديدة مذهلة. وبدلاً من ذلك، أمضى جوزيفسون الأربعين سنة المتبقية في إهانة العلم البريطاني بلا هوادة. وبدأ بترويج أفكار التأمل التجاوزي.ثم أطلق في جامعة "كامبريدج" برنامجا بحثيا حول "الروابط بين ميكانيكا الكم والعقل". وأعلن أنه لن يدخر أي جهد لضمان "بقاء بريطانيا العظمى في طليعة الأبحاث في مجال التخاطر".لكن الفضيحة الرئيسية ارتبطت بشغف بريان بنظرية "ذاكرة الماء". وهذا المفهوم يكمن وراء المعالجة المثلية، وهو فرع من الطب البديل لم يتم إثباته علميًا.ومعنى النظرية هو أنه من المفترض أن يتذكر الماء الخواص الكيميائية للمواد الذائبة فيه. وأعلن جوزيفسون أنه مستعد لإثبات قضيته تجريبيًا.وقال إن "ذاكرة" الماء في محلول المعالجة المثلية لها "توقيع" كهرومغناطيسي.وأضاف أنه يمكن التقاط هذا التوقيع على ملف نحاسي، ورقمنته ونقله عبر سلك أو عبر الإنترنت إلى وعاء به ماء عادي، وتحويله إلى محلول المعالجة المثلية.وخلص التقير إلى أن العبقرية والإسراف غالبًا ما يسيران جنبًا إلى جنب. وفي البداية، يأتي إلينا العديد من الأفكار الرائعة على شكل هذيان. ولتمييز القمح عن التبن، يحتاج العلماء إلى تفكير نقدي متطور.ويؤدي نجاح جائزة "نوبل" إلى إضعاف قدرة العباقرة على إدراك أنفسهم بشكل نقدي، وهم يعتقدون أن الحائز على جائزة نوبل غير قادر على قول شيء غبي. وفي تلك اللحظة يقع على الفور في فخ أوهامه.