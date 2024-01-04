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لهذا السبب.. الأرض أسرع من الطائرة المدنية بنحو 122 مرة في يناير

غفغ
دوران الأرض جول الشمس
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الأرض أسرع من الطائرة المدنية بنحو 122 مرة خلال شهر يناير الجاري.اضافة اعلان

الأرض أسرع من الطائرة المدنية بنحو 122 مرة في يناير

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن يوم أمس كانت الأرض في نقطة الحضيض "أقرب نقطة لها إلى الشمس"، وكان بًعدها عن الشمس 147,099,761كم.

 الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس بهذا التوقيت

وأضاف أنه بعد ستة أشهر ستكون الأرض في أبعد نقطة لها من الشمس، وبالتحديد يوم 4 يوليو، وسيكون بعدها عن الشمس 152,104,285كم، بعبارة أخرى الأرض ستكون أقرب إلى الشمس هذه الأيام بنحو 5 مليون كم "3%" مقارنة بشهر يوليو القادم "عز الصيف".


وبين أن الفرق ليس كبيراً، ولا يشكل أهمية في التأثير على درجة الحرارة، وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة، وعليه فإن تعاقب الفصول سببه ميلان محور الأرض عن مستوى فلكها حول الشمس، وليس القرب أو البعد عن الشمس، ولولا هذا الميلان لعاش الناس فصلاً واحداً، وتجمعوا في نطاقات محدودة من الأرض، ولكن الله تعالى قدره بقدر ورقم لحكمة، وعلة عظيمة يدركها كل من يتأمل تعاقب الفصول، ولله في خلقه شؤون.

فصل الشتاء أقصر من فصل الصيف بنحو 5 أيام

وأشار إلى أنه عندما تكون الأرض قريبة من الشمس ـ مثل هذه الأيام ـ تسبح مسرعة في مدارها وبسرعة 109 آلاف كم في الساعة تقريبًا، أي أسرع من الطائرة المدنية بنحو 122 مرة.
وأكد أنه في شهر يوليو تبلغ سرعتها حول الشمس 105كم آلاف في الساعة؛ وهذا يجعل فصل الشتاء أقصر من فصل الصيف بنحو 5 أيام، وتزداد سرعة الأرض في الشتاء حال قربها من الشمس لتنجو بنفسها من مصيدة الجاذبية الهائلة من قِبل الشمس التي تكبرها حجماً بنحو 1,300,000مرة، وأثقل منها بنحو 333,000 مرة.


ولفت إلى أن الشمس ليست ثابتة كما يعتقد البعض، بل تدور حول نفسها، وتسبح مع كواكبها حول مركز المجرة، والمجرة أيضاً لها حركة، وهكذا دواليك.

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