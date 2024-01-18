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لهذا السبب.. احذر استخدام مكواة الفنادق!

مكواة الفندق
مكواة الفندق
أ أ
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حذر أحد خبراء السفر من استخدام مكواة الفندق، وذلك تفاديًا للأضرار التي قد تسببها لملابسك.

 

فحص مكواة الفندق قبل استخدامهااضافة اعلان

وقال جيلبرت أوت، مؤسس موقع السفر (godsavethepoints.com)، إنه من المعروف أن نزلاء الفندق يستخدمون المكواة المجانية في غرفهم لبعض الأسباب غير المصرح بها. 
وأضاف لصحيفة "ديلي ميل": "من المفيد فحص مكواة الفندق، أو اختبارها على قطعة ملابس غير خارجية قبل الوثوق بقميصك الأبيض الناصع".
وفسر ذلك بأنه "من المعروف أن الطيارين وغيرهم يستخدمون المكاوي لإعادة تسخين البيتزا وغيرها من الأطعمة أثناء فترات التوقف".

 

استخدام مكواة الفندق لشواء شرائح اللحم

بدلًا من المخاطرة بذلك، يوصي بترك المكواة في الخزانة وتعليق الملابس في أقرب مكان ممكن من الدش، مما يسمح لحرارة البخار بالقيام بهذه المهمة نيابةً عنك.
يأتي هذا بعد أن جذب أحد مستخدمي تطبيق "تيك توك" المشهورين، اهتمام المتابعين، بعد أن كشف عن استخدام مكواة الفندق لشواء شرائح اللحم، أثناء تحضير المكرونة في وعاء القهوة.

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