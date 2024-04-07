لهذا السبب.. إجبار ركاب الطائرة على فتح غطاء النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط

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على الرغم من أن الأمر قد يبدو مزعجًا للبعض، إلا أن فتح غطاء نوافذ الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط يعد من القواعد الضرورية التي يلتزم بها الركاب خلال الرحلات الجوية.





تقييم المخاطر الخارجية



ضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي



فتح غطاء النوافذ أثناء الخروج



وقال الطيار باتريك سميث من موقع "أسك بايلوت"، إن "رفع غطاء النافذة أثناء الإقلاع والهبوط يجعل من السهل على المضيفات تقييم أي مخاطر خارجية، مثل الحرائق أو الحطام، التي قد تتداخل مع عملية الإخلاء في حالات الطوارئ".إلى جانب المساعدة في تسهيل تقييم السلامة، يساعد فتح غطاء النوافذ أيضًا الركاب في عملية التوجيه أثناء الاصطدام المفاجئ، وفقًا للطيار.ويتعلق السبب الرئيس في فتح غطاء نوافذ الطائرة بضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي، حيث يوفر ذلك للمسافرين القدرة على التأقلم مع الضوء، كما يضمن الرؤية الجيدة في حال وقوع حالة طوارئ.ويملك طاقم الطائرة 90 ثانية فقط لإخلائها في حالة الطوارئ، لذا يُطلب من الركاب فتح غطاء النوافذ، كي يتمكن الطاقم من رؤية الوضع خارج الطائرة لتحديد خطة الإخلاء المناسبة واختيار الأبواب المناسبة لإجلاء الركاب.ويعد هذًا أمرًا بالغ الأهمية أثناء "الإقلاع والاقتراب والهبوط" حيث أنه من المرجح أن تقع الحوادث، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "إيرباص"، لأن هذه "مراحل طيران معقدة للغاية"، تضع متطلبات كبيرة على أفراد الطاقم فيما يتعلق بـ "الملاحة، وتغييرات تكوين الطائرة، والظروف الجوية" وعوامل أخرى، وكلها تزيد من احتمالية وقوع كارثة، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" عن تقرير الشركة المصنعة للطائرات.ويعد فتح غطاء النوافذ أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص أثناء الخروج.قالت سو فوجويل، مضيفة طيران سابقة في شركة يونايتد إيرلاينز: "يحتاج الركاب الموجودون في صف الخروج إلى النظر من النافذة أولاً قبل فتح المخرج. إذا تمزق الجناح، على سبيل المثال، لم يعد هذا مخرجًا قابلا للتطبيق".وإلى جانب مساعدة طاقم الطائرة على الرؤية خارج الطائرة، فإن رفع غطاء النوافذ يسمح أيضًا لأطقم الطوارئ الخارجية برؤية ما يحدث بالداخل ، سواء كان حريقًا أو دخانًا أو أي إخفاق آخر.