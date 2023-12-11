الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

"لها أوابد كأوابد الوحش".. تحذير مهم عند نقل الإبل بواسطة المركبات

الابل
الإبل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل الخاطئ مع الإبل، وقال في حديث صحيح "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش".

ردة فعل عدوانية عند النقل

 اضافة اعلان

هذا أيضا ما أكد عليه الإرشاد الزراعي محذرا من ردة فعل عدوانية منها عند نقلها بطريقة خاطئة.

وأضاف في مقطع فيديو: "عند نقل الإبل بالمركبات يراعى تنبيه العمالة بالتعامل بحذر مع الحيوانات لضمان سلامتها".

وأشار إلى أنه يجب الالتزام بعوامل السلامة كاملة والابتعاد عن التهديدات التي قد تسببها 

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي بتنظيف حظائر الإبل بشكل مستمر وذلك منعا لوجود أمراض بينها.

التنظيف يمنع وجود الأمراض بين الإبل:

وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": للحد من انتشار الأمراض بين الإبل احرص على الاهتمام بنظافة الحظائر باستمرار.

تربية الأغنام:


في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إنه يوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.

التيارات الهوائية:



وأضاف: "لا تجعلها أقل من ارتفاع الأغنام مما تؤثر التيارات الهوائية الباردة على ارتفاع الأغنام أثناء فصل الشتاء".

الإرشاد الزراعية:


من جهته، قال الإرشاد الزراعي إنه يجب على المربي معرفة طريقة تصريف وتسويق إنتاجه من الصوف واللحوم قبل البدء في تربية الأغنام.

متطلبات السوق:


وأوضح أنه يكون أن يكون لدى المربي معرفة بمتطلبات السوق ولديه اطلاع واسع لمعرفة كل ما يحتاج إليه.

وأضاف أن معرفة المربي جيدا بالأغنام يساعده على تسويق "الصوف" والألبان وكافة المنتجات.

الاهتمام بالتغذية:


في وقت سابق، قال المهندس وافي سلامة الشمري، إن هناك عدة خطوات يجب التأكد منها لضمان جودة منتجات الأغنام.

وأوضح "الشمري" أنه يجب الاهتمام بالتغذية والمياه والتأكد من مصادر الطعام مثل البرسيم بحيث لا يوجد عليه رش أو مبيدات.

وأضاف: "أيضا يجب التأكد من نظافة الأعلاف ويجب التركيز على الشعير، والاهتمام بشكل عام ينعكس على الحليب والجودة وأيضا الصحة".

ممارسات خاطئة 


في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.

وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.

وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.



اقرأ أيضا

السفر حول العالم
9:04 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بين يديك.. أرخص وأشهر 30 وجهة للسفر حول العالم في 2024

الدكتور سعد الخثلان
8:11 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

موعظة مؤثرة.. شاهد "الخثلان" يوضح حقيقة الدنيا والاستعداد للآخرة

اضطراب القلق
12:05 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

هل الشعور بالقلق أمر سيء دائماً؟ استشاري نفسي يجيب

ا
7:19 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

حدث نادر.. سوق خليجي يمتلأ بالبطيخ في فصل الشتاء

اقرأ أيضا

8 عادات يلتزم بها أسعد الناس في العالم.. كم واحدة تطبقها في حياتك؟

7 معتقدات تربوية خاطئة تتناقلها الأجيال

"الخثلان" يوضح المقصود من التحذير النبوي: "ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء"

"علامة فارقة في تاريخ المناخ".. 2024 يشهد ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة

صورة سيلفي تتسبب في كارثة لمجموعة سياح بالبندقية.. هذا ما حدث على متن قارب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

شرب الماء
10:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

في هذه الدولة.. فاتورة مياه تصيب امرأة بسكتة دماغية!

408017270_739563911534513_3733151670632077878_n
8:28 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عملية إنقاذ غير عادية لأفعى بعد تسللها إلى المطبخ

مصاحف نادرة
6:05 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

مصاحف نادرة يعود عمرها إلى ما قبل 300 عام في بريدة (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
5:40 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

يخصص وقتًا معينًا للصلاة على النبي ﷺ فهل هذا صحيح؟ "الخثلان" يُجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الابل
8:34 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"لها أوابد كأوابد الوحش".. تحذير مهم عند نقل الإبل بواسطة المركبات

تعليم مكة
8:29 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تعليم مكة": تحويل الدراسة غدًا الثلاثاء عن بعد في مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل

امطار المدينة -- مسجد قباء
8:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على منطقة المدينة حتى هذا الموعد

GBE6TYrXMAA4WZH
8:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق شرما بتبوك (صور)

ابشر - الهوية الوطنية
7:16 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"الأحوال المدنية": 5 خطوات للاستفادة من خدمة تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر

إدارة تعليم جدة
7:06 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم جدة: تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس غدًا الثلاثاء