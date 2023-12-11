"لها أوابد كأوابد الوحش".. تحذير مهم عند نقل الإبل بواسطة المركبات

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حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل الخاطئ مع الإبل، وقال في حديث صحيح "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش".





ردة فعل عدوانية عند النقل

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التنظيف يمنع وجود الأمراض بين الإبل:





وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": للحد من انتشار الأمراض بين الإبل احرص على الاهتمام بنظافة الحظائر باستمرار.





تربية الأغنام:





في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إنه يوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.





التيارات الهوائية:









وأضاف: "لا تجعلها أقل من ارتفاع الأغنام مما تؤثر التيارات الهوائية الباردة على ارتفاع الأغنام أثناء فصل الشتاء".





الإرشاد الزراعية:





من جهته، قال الإرشاد الزراعي إنه يجب على المربي معرفة طريقة تصريف وتسويق إنتاجه من الصوف واللحوم قبل البدء في تربية الأغنام.





متطلبات السوق:





وأوضح أنه يكون أن يكون لدى المربي معرفة بمتطلبات السوق ولديه اطلاع واسع لمعرفة كل ما يحتاج إليه.





وأضاف أن معرفة المربي جيدا بالأغنام يساعده على تسويق "الصوف" والألبان وكافة المنتجات.





الاهتمام بالتغذية:





في وقت سابق، قال المهندس وافي سلامة الشمري، إن هناك عدة خطوات يجب التأكد منها لضمان جودة منتجات الأغنام.





وأوضح "الشمري" أنه يجب الاهتمام بالتغذية والمياه والتأكد من مصادر الطعام مثل البرسيم بحيث لا يوجد عليه رش أو مبيدات.





وأضاف: "أيضا يجب التأكد من نظافة الأعلاف ويجب التركيز على الشعير، والاهتمام بشكل عام ينعكس على الحليب والجودة وأيضا الصحة".





ممارسات خاطئة





في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.





وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.











عند نقل pic.twitter.com/uunJlFo7A8 #مرشدك_الزراعي أخي المربيعند نقل #الإبل بالمركبات يراعى تنبيه العمالة بالتعامل بحذر مع الحيوانات لضمان سلامتها #رعاية_الحيوان December 11, 2023



وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.

هذا أيضا ما أكد عليه الإرشاد الزراعي محذرا من ردة فعل عدوانية منها عند نقلها بطريقة خاطئة.وأضاف في مقطع فيديو: "عند نقل الإبل بالمركبات يراعى تنبيه العمالة بالتعامل بحذر مع الحيوانات لضمان سلامتها".وأشار إلى أنه يجب الالتزام بعوامل السلامة كاملة والابتعاد عن التهديدات التي قد تسببهافي وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي بتنظيف حظائر الإبل بشكل مستمر وذلك منعا لوجود أمراض بينها.