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تحسين المزاج العام وزيادة طاقة الجسم

لن تصدق ما يفعله الصيام في الجسم.. لمدة 14 ساعة يوميا

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الصيام
أ أ
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كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في بريطانيا أن تناول الطعام خلال عشر ساعات فقط والصيام باقي ساعات اليوم يُساعد في تحسين المزاج العام وزيادة طاقة الجسم.
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فريق بحثي:


وقال فريق بحثي من كلية لندن الملكية إن تحديد فترة عشر ساعات في اليوم لتناول الطعام تعني أنه من الممكن أن تتناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحاً، وأن تحصل على آخر وجبة في اليوم بحلول السابعة مساء.

ومن المعروف أن الصيام المتقطع بشكل عام يعتبر من نظم الحميات الغذائية المعمول بها لإنقاص الوزن.

وقالت الطبيبة سارة بيري رئيس فريق الدراسة من كلية لندن الملكية:"هذه هي أكبر دراسة تجري في العالم الواقعي دون الخضوع لقواعد التجارب الطبية العلمية لإثبات أن الصيام المتقطع يمكنه أن يساعد في تحسين الصحة".

نتائج إيجابية:


وأضافت  أن التجربة أثبتت أنه ليس الضروري الخضوع لبرنامج تقييدي للغاية من أجل الحصول على نتائج إيجابية، فتناول الطعام خلال عشر ساعات على مدار اليوم هو أمر قابل للتحقيق بالنسبة لمعظم الناس، وهو يساعد في تحسين المزاج العام وزيادة الطاقة وتقليل الشعور بالجوع.

وشارك 37 ألف و545 شخصاً في التجربة التي أجريت من خلال تطبيق إلكتروني خاص بشركة «زد.أو.إي» للرعاية الصحية، وكان يطلب من المتطوعين أن يتناولوا الطعام بشكل طبيعي خلال أول أسبوع، ثم التحول لتناول الطعام خلال عشر ساعات فقط في اليوم لمدة أسبوعين.

فترة التجربة:


وبعد انقضاء فترة التجربة، اختار أكثر من 36 ألف متطوع الاستمرار على هذا النظام الغذائي لأسابيع إضافية، وتم تصنيف 27 ألف و371 متطوعاً باعتبارهم منخرطين بشدة في هذا البرنامج.



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