لمواجهة جفاف بشرتك في الشتاء .. 5 فوائد مذهلة لزيت الزيتون

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في الشتاء، ومع برودة الطقس تصبح
البشرة جافة جدا لدرجة أن وضع بعض الماء عليها قد يؤلمك، ستعيش الألم في كل مرة
تحاول فيها ترطيب بشرتك.
من منا لم يواجه مشكلة جفاف البشرة؟، الكثير رطبوا بشرتهم باستخدام الكريمات المحتوية على مواد كيميائية، لكن البعض يفضل الطبيعة ويبحث عن زيت الزيتون وفوائده السحرية:
5 مميزات لزيت الزيتون:
فيما يلي أبرز 5 عناصر يحتوي زيت الزيتون عليها:
1-غني بالمغذيات
مليء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين E والبوليفينول والأحماض الدهنية، يغذي البشرة من الداخل.
يعمل فيتامين E كمضاد قوي للأكسدة، ويحمي البشرة من الجذور الحرة التي يمكن أن تسرع الشيخوخة، فيما تساهم مادة البوليفينول في خصائص الزيت المضادة للالتهابات، ما يهدئ البشرة المتهيجة ويقلل الاحمرار.
2- مقاومة للشيخوخةيسهم في تعزيز
إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد ضد آثار الشيخوخة.
الاستخدام المنتظم يمكن أن يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ما يترك بشرتك تبدو شابة ومتجددة.