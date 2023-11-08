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صحيفة تواصل الالكترونية

لمن يعاني التشتت الفكري.. 10 طرق للتغلب عليه

المشي والتأمل
تشتت التفكير مشكلة يعاني منها بعض الناس
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قدم محمد مقيبل، رئيس مركز تدريب القيادات (تجمع الشرقية الصحي)، ومستشار التنمية البشرية، نصائح للتغلب على حالة التشتت الفكري التي قد يعاني منها بعض الناس. اضافة اعلان

تشتت التفكير

وعرف مقيبل، تشتت التفكير بأنه "حالة يعاني فيها الشخص من صعوبة في التركيز على فكرة واحدة، او تسلسل افكار غير متداخله، حيث يشعر بأن الأفكار تتداخل وتتشتت بداخل ذهنه". 
وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، تؤدي بالنتيجة الى عدم الإنجاز. وقال إنه للتقليل والحد من تشتت الفكر، يمكنك اتباع بعض الإجراءات التي تعزز التركيز والتنبيه.

نصائح للتغلب على التشتت الفكري 

وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدك في ذلك، وفق ما ورد في "إنفوجراف" نشره عبر حسابه في منصة "إكس":
-إنشاء بيئة هادفة.
-تحديد الأهداف والأولويات. 
-تنظيم المهام.
-إزالة المنبهات التشتيتية.
-ممارسة الاسترخاء والتأمل.
-تنظيم وترتيب الوقت.
-التخلص من التشتت الرقمي.
-ممارسة التركيز والتدريب عليه.
-الاهتمام بالصحة العامة. 
-التخلص من الضغوط الزائدة.
-تجنب التشتيت الذاتي.
-التأمل واليقظة الذهنية.
وأوصى مقيبل عند محاولة التقليل والحد من تشتت التفكير، بأنه يجب أن تكون صبورًا مع نفسك، وتعمل على تطبيق هذه النصائح بانتظام لتحقيق التحسن المستدام في التركيز والانتباه.

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