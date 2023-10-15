لماذا يمر الوقت أسرع مع تقدمنا في العمر؟.. العلماء يكشفون السر

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يبدو أن مقولة "الوقت يطير" تصبح حقيقة مع التقدم في السن، وبينما لم يجد العلماء بعد إجابة لذلك، فقد قاموا بصياغة نظرية في محاولة لتفسير الأمر. اضافة اعلان

وقالت سيندي لوستيج، أستاذة علم النفس بجامعة ميشيجان، لموقع "ديلي ميل": "عندما نكبر، فإننا نميل إلى أن نعيش حياة أكثر تنظيمًا حول الروتين، وعدد أقل من الأحداث التاريخية الكبرى التي نستخدمها لتحقيق أهدافنا".





تجارب أقل للتفكير أثناء الطفولة



شيخوخة الدماغ



تدهور السمات العصبية الرئيسة



وفي مرحلة الطفولة، توضح لوستيج، أنه تكون "لدينا تجارب أقل للتفكير فيها"، إذ أنه "بالنسبة لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، تمثل السنة الواحدة 20 بالمائة من حياته مليئة بالتجارب أثناء اكتشافه للعالم من حوله".ومع ذلك، فإن نفس القدر من الوقت يمثل 2 في المئة فقط من حياة شخص يبلغ من العمر 50 عامًا والتي من المحتمل أن تكون بها تجارب جديدة أقل.وأشارت عالمة النفس إلى أن "أدمغتنا تجمع بين الأيام والأسابيع المتشابهة، مما يبدو وكأن كل شيء يمتزج معًا".وتابعت: "يقيس البشر الوقت من خلال الأحداث التي لا تنسى؛ ومع تقدمنا في السن، تكون تلك العناصر قليلة ومتباعدة. ولهذا السبب يستطيع معظم الناس أن يتذكروا شيئًا قاموا به مرة واحدة بدلاً من مئات المرات".وهناك نظرية أخرى تطفو على السطح في المجتمع العلمي لأدريان بيجان من جامعة ديوك، تشير إلى أن الطيران عبر الزمن يرجع إلى شيخوخة الدماغ.وقال بيجان في دراسته التي أجراها في عام 2019، إن "تصورنا لتجارب الحياة قد ينحرف مع تقدمنا في العمر، وإن أدمغتنا تتطلب مزيدًا من الوقت لمعالجة الصور الذهنية الجديدة".ومن ناحية أخرى، في وقت مبكر من الحياة، يمكن للدماغ أن يتلقى معلومات جديدة، مما يسمح له بمعالجة المزيد في نفس الفترة - مما يجعل الأيام تبدو وكأنها تستمر لفترة أطول بكثير مما قد تكون عليه في وقت لاحق.ووفقًا لبيجان، تلعب التغيرات الجسدية في أعصابنا وخلايانا العصبية دورًا رئيسيًا في إدراكنا للوقت مع تقدمنا في العمر.ومع مرور السنين، تصبح هذه الهياكل أكثر تعقيدًا وتتحلل في النهاية، مما يخلق مقاومة أكبر للإشارات الكهربائية التي تستقبلها.ووفقًا لفرضية الباحث، فإن تدهور هذه السمات العصبية الرئيسة يؤدي إلى انخفاض معدل اكتسابنا للمعلومات الجديدة ومعالجتها.وقال بيجان إن الرضع، على سبيل المثال، يحركون أعينهم أكثر من البالغين لأنهم يعالجون الصور بمعدل أسرع.وبالنسبة لكبار السن، تتم معالجة عدد أقل من الصور في نفس الوقت، مما يجعل التجارب تبدو كما لو أنها تحدث بسرعة أكبر.ومع ذلك، قالت لوستيج إن أبحاث بيجان لا أساس لها من الصحة. وأضافت: "لقد قدم بعض الجدل حول طول العصب البصري المرتبط بحجم الرأس، وسأسمح لك بالحكم على ما إذا كان الشخص البالغ من العمر 80 عامًا لديه رأس أكبر بكثير من الشخص البالغ من العمر 25 عامًا".