لماذا يفشل المديرون في أداء أعمالهم؟

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يعتقد الخبراء أن نصف أو ثلثي المديرين الحاليين سيتم الإطاحة بهم من مناصبهم أو تخفيض درجتهم، أو سيضطرون للاستقالة في نقطة ما من حياتهم الوظيفية. اضافة اعلان

وقدم أستاذ الإدارة في كلية "نورثويسترن كوليدج" كارتر كاست في كتابه "فريق العمل المناسب والسيئ: كيف تُبنى الحياة الوظيفية وماذا يقوضها؟" في محاولة للوقوف على أسباب انهيار الحياة الوظيفية للمديرين.





أسباب خسارة المديرين لوظائفهم



تركيبات النقص وعقد بعض المديرين



الغطرسة:



تجاهل التصرفات السيئة:



الآراء العكسية هي الأفضل:



مهارات التعامل الشخصي مهمة للغاية:



الكلمات الصادقة وليست القوية هي الأفضل:



التركيز على نقطة قوتك:



عليك إخراج "الهمس" إلى العلن:



ويرجع "كاست" سبب ارتفاع معدلات فقد الوظائف بين المديرين إلى معاناتهم من "نقاط عمياء" (لا يرونها) تجعلهم لا يحققون النجاح المنتظر أو المطلوب.ويؤدي المديرون بشكل جيد في بادئ الأمر لأنهم لا يعانون من "تركبيات نقص" أو "عقد" تحول بينهم وبين الأداء الجيد، ويجملها الكاتب فيما يلي:ويقصد بها اعتقاد المدير بعد تحقيقه لقدر من النجاحات بأنه لا يخطئ وليس بحاجة إلى النصائح أو الدعم.يتجاهل المديرون تصرفات الموظفين السيئة بدعوى عدم تأثيرها "الخطير" على سير العمل ويتآمر المديرون في رأي الكاتب من أجل إفشال الشركة.وتتفاقم الأخطاء الصغيرة إن عاجلًا أو آجلا لتتحول إلى عقبات كؤود تحول دون نجاحها، ويضرب مثلًا هنا بالكثير من الشركات العاملة في مجال استخراج المواد الأولية.أي شخص يميل تلقائيًا لسماع ما يعجبه وليس ما يسيئه، ويفضل المدح على الذم، وعلى المديرين أن يختلفوا عن هذه القاعدة لأن التغذية العكسية السلبية هي الأفضل له.ويضرب مثلًا بشركة فولكس فاجن التي عانت في أوائل الألفية الحالية من تراجع كبير في المبيعات في ظل إصرار الشركة على إنتاج السيارة "الأفضل" أو الأكثر كفاءة.غالبية المديرين لا يعانون من نقص في الذكاء التقليدي، بل يملك بعضهم خبرات استثنائية، ولكن الدراسات أثبتت أن نقص الذكاء لم يكن أبدًا العقبة أمام نجاح المديرين.ولكن نقص الذكاء العاطفي، والمقصود به القدرة على التعامل مع الناس بالشكل الذي يستخرج منهم أفضل ما لديهم.حيث يعمد الكثير من المديرين إلى بث روح الحماس في نفوس الموظفين، وعلى الرغم من تحقيق هذا لنتائج إيجابية لبعض الوقت ولكن النتيجة ليست مؤكدة ولا تستمر في أغلب الأحيان.لذا على المديرين أن يتوجهوا بالحديث الصادق وليس الحماسي، فهذا الأكثر استمرارية لإقناع العاملين بالخطوات المتخذة وليس تحميسهم لها فقط، ولو تمكن المدير من الجمع بين الأمرين فهذا جيد بالتأكيد.هذا أمر إيجابي بالنسبة للشركة سلبي بالنسبة للمدير، فالكثير من المديرين لديهم خبرات ومعرفة في أحد قطاعات الشركة عن غيرها.ويسعون إلى التوسع "فيما يعرفون"، ويضرب الكاتب المثل بـ"آي.بي.إم" مجددًا، التي يشير إلى أنها عانت من التركيز على نقاط قوة مديريها في الأجهزة ولم تلتفت للبرمجة بما أدى لتحقيق طفرات كبيرة.في كثير من الشركات تثار الانتقادات في الغرف المغلقة، ولكنها لا تخرج أبدًا إلى العلن بسبب خشية الموظفين من ردة فعل المديرين حال توجيههم لانتقاد.وعليهم تشجيع الموظفين على البوح بانتقاداتهم، من خلال التصريح بأن موظفًا انتقد كذا وكذا وإما تأييد ما قال والعمل على تغييره بالفعل أو معارضته بحجج واضحة ومنطقية.