الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لماذا يفشل المديرون في أداء أعمالهم؟

فشل المديرون
لماذا يفشل المديرون؟
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعتقد الخبراء أن نصف أو ثلثي المديرين الحاليين سيتم الإطاحة بهم من مناصبهم أو تخفيض درجتهم، أو سيضطرون للاستقالة في نقطة ما من حياتهم الوظيفية.اضافة اعلان
وقدم أستاذ الإدارة في كلية "نورثويسترن كوليدج" كارتر كاست  في كتابه "فريق العمل المناسب والسيئ: كيف تُبنى الحياة الوظيفية وماذا يقوضها؟" في محاولة للوقوف على أسباب انهيار الحياة الوظيفية للمديرين.

أسباب خسارة المديرين لوظائفهم

ويرجع "كاست" سبب ارتفاع معدلات فقد الوظائف بين المديرين إلى معاناتهم من "نقاط عمياء" (لا يرونها) تجعلهم لا يحققون النجاح المنتظر أو المطلوب.

تركيبات النقص وعقد بعض المديرين

ويؤدي المديرون بشكل جيد في بادئ الأمر لأنهم لا يعانون من "تركبيات نقص" أو "عقد" تحول بينهم وبين الأداء الجيد، ويجملها الكاتب فيما يلي:

الغطرسة:

ويقصد بها اعتقاد المدير بعد تحقيقه لقدر من النجاحات بأنه لا يخطئ وليس بحاجة إلى النصائح أو الدعم.

تجاهل التصرفات السيئة:

يتجاهل المديرون تصرفات الموظفين السيئة بدعوى عدم تأثيرها "الخطير" على سير العمل ويتآمر المديرون في رأي الكاتب من أجل إفشال الشركة.
وتتفاقم الأخطاء الصغيرة إن عاجلًا أو آجلا لتتحول إلى عقبات كؤود تحول دون نجاحها، ويضرب مثلًا هنا بالكثير من الشركات العاملة في مجال استخراج المواد الأولية.

الآراء العكسية هي الأفضل:

أي شخص يميل تلقائيًا لسماع ما يعجبه وليس ما يسيئه، ويفضل المدح على الذم، وعلى المديرين أن يختلفوا عن هذه القاعدة لأن التغذية العكسية السلبية هي الأفضل له.
ويضرب مثلًا بشركة فولكس فاجن التي عانت في أوائل الألفية الحالية من تراجع كبير في المبيعات في ظل إصرار الشركة على إنتاج السيارة "الأفضل" أو الأكثر كفاءة.

مهارات التعامل الشخصي مهمة للغاية:

غالبية المديرين لا يعانون من نقص في الذكاء التقليدي، بل يملك بعضهم خبرات استثنائية، ولكن الدراسات أثبتت أن نقص الذكاء لم يكن أبدًا العقبة أمام نجاح المديرين.
ولكن نقص الذكاء العاطفي، والمقصود به القدرة على التعامل مع الناس بالشكل الذي يستخرج منهم أفضل ما لديهم.

الكلمات الصادقة وليست القوية هي الأفضل:

حيث يعمد الكثير من المديرين إلى بث روح الحماس في نفوس الموظفين، وعلى الرغم من تحقيق هذا لنتائج إيجابية لبعض الوقت ولكن النتيجة ليست مؤكدة ولا تستمر في أغلب الأحيان.
لذا على المديرين أن يتوجهوا بالحديث الصادق وليس الحماسي، فهذا الأكثر استمرارية لإقناع العاملين بالخطوات المتخذة وليس تحميسهم لها فقط، ولو تمكن المدير من الجمع بين الأمرين فهذا جيد بالتأكيد.

التركيز على نقطة قوتك:

هذا أمر إيجابي بالنسبة للشركة سلبي بالنسبة للمدير، فالكثير من المديرين لديهم خبرات ومعرفة في أحد قطاعات الشركة عن غيرها.
ويسعون إلى التوسع "فيما يعرفون"، ويضرب الكاتب المثل بـ"آي.بي.إم" مجددًا، التي يشير إلى أنها عانت من التركيز على نقاط قوة مديريها في الأجهزة ولم تلتفت للبرمجة بما أدى لتحقيق طفرات كبيرة.

عليك إخراج "الهمس" إلى العلن:

في كثير من الشركات تثار الانتقادات في الغرف المغلقة، ولكنها لا تخرج أبدًا إلى العلن بسبب خشية الموظفين من ردة فعل المديرين حال توجيههم لانتقاد.
وعليهم تشجيع الموظفين على البوح بانتقاداتهم، من خلال التصريح بأن موظفًا انتقد كذا وكذا وإما تأييد ما قال والعمل على تغييره بالفعل أو معارضته بحجج واضحة ومنطقية.

اقرأ أيضا

أقوى 30 % .. إنتاج خراسانة من نفايات القهوة

مشهد مذهل لصقر يهاجم عاملة منزلية.. ماذا حدث؟

رسميًا.. اتهام سناب شات بتسهيل تجارة المخدرات

ما حكم استخدام العربات في الطواف والسعي لغير العاجز؟ "الخثلان" يُجيب

يزيل العوائق الداخلية والخارجية.. دعاء جامع لا ينبغي أن يفوت المسلم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

GDYKgDCWsAA-fJX
12:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

ضفادع
12:05 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

حالة استنفار قصوى.. الضفادع آكلة اللحوم تغزو الولايات المتحدة

مكالمة هاتفية
10:17 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

احذر الرد على هاتفك في هذه الحالة لتجنب مشاكل كثيرة

7bde7e7e7fc8d4fc9df3edddce9b2e6e
10:01 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

منها العمل الجماعي.. 10 أسباب مهمة لنجاحك في العمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

1111111111111111111111
4:17 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

الإقامة المميزة4
3:42 م الخميس، 11 يناير 2024

الإقامة المميزة في السعودية.. الشروط والرسوم 2024

الجوازات
3:09 م الخميس، 11 يناير 2024

تنبيه عاجل من الجوازات حول تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

أمطار غزيرة على عسير
2:08 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1:01 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب 14 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف متنوعة للخريجين

66379333-c3ec-4879-b1b1-149e7a042727
12:58 م الخميس، 11 يناير 2024

داخل صناديق حديدية.. "الجمارك" تُحبط محاولة تهريب 841 ألف حبة كبتاجون