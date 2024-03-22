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لماذا ترك الشيخ السديس القنوت في صلاة الوتر الليلة؟.. تعرف على السبب

صلاة التراويح
المسجد الحرام
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لفت الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، انتباه المصلين إلى السبب وراء ترك دعاء القنوت في صلاة الوتر. اضافة اعلان
وقال بينما كان يتأهب لأداء صلاة الوتر في ختام صلاة التراويح ليل اليوم الجمعة: "أيها الأخوة المصلون: أحب التنبيه إلى أنه على الإمام أحيانًا من السنّة أن يترك دعاء القنوت في صلاة الوتر، وهذا ما سنفعله إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

ووفقًا للشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز، مفتي عام المملكة (رحمه الله)، فإن "القنوت سنة في الوتر من الليل، علمه النبي ﷺ الحسن بن علي، وتعليم النبي ﷺ لشخص من الصحابة تعليم الأمة كلها عليه الصلاة والسلام".
وتابع: "فالقنوت سنة، فينبغي للمؤمن إذا صلى الركعة الأخيرة الواحدة إذا رفع رأسه من الركوع أن يرفع يديه ويقنت، يدعو: اللهم اهدني فيمن هديت.. وما تيسر معه من الدعاء، ثم يسجد كما فعله النبي ﷺ وكما فعله الصحابة". 

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