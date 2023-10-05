للوقاية من الاحتراق الوظيفي.. استشاري نفسي يوجه نصيحة مهمة للموظفين؟

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أحياناً قد يعاني الموظف من مشاكل الاحتراق الوظيفي نتيجة ضغوط العمل والمواصلة لأداء المهام المطلوبة دون أخذ قسط من الراحة.





الوقاية من الاحتراق الوظيفي اضافة اعلان



أخذ قسط من الراحة



أعراض الاحتراق الوظيفي







ولذلك، أخذ إجازات قصيرة مستمرة أحسن

من أخذ إجازات طويلة منقطعة لأن الإجازات المستمرة تسمح باستشفاء الموظفين من ضغوط العمل أكثر عدد مرات أخذ فترات إجازة من عملك مهم أكثر من طولها لأن الأشخاص يصابون بالاحتراق الوظيفي ليس بسبب كثرة العمل؛ بل بسبب قلة الإجازات.ولذلك، أخذ إجازات قصيرة مستمرة أحسنمن أخذ إجازات طويلة منقطعة لأن الإجازات المستمرة تسمح باستشفاء الموظفين من ضغوط العمل أكثر pic.twitter.com/MxmytZwn6s October 3, 2023

ونصح د. منصور العسيري استشاري الطب النفسي بأهمية حصول الموظف على إجازة ليتمكن من مواصلة العمل وللوقاية من الاحتراق الوظيفي.وقال العسيري إن عدد مرات أخذ فترات إجازة من عملك مهم أكثر من طولها لأن الأشخاص يصابون بالاحتراق الوظيفي ليس بسبب كثرة العمل؛ بل بسبب قلة الإجازات.وتابع "ولذلك، أخذ إجازات قصيرة مستمرة أحسن من أخذ إجازات طويلة منقطعة لأن الإجازات المستمرة تسمح باستشفاء الموظفين من ضغوط العمل أكثر".وفي وقت سابق، وتحت عنوان "حط خط بينك وبين الاحتراق الوظيفي"، أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية تستهدف الموظفين في جميع المجالات والقطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي.وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بمشكلة الاحتراق الوظيفي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الظاهرة المهمة,وفي عام 2019، صنفت منظمة الصحة العالمية الظاهرة تحت بند الظواهر المهنية المرتبطة بالعمل.وتشير الدراسات إلى أن 1 من بين كل 3 موظفين بدول الخليج لديهم أحد علامات الاحتراق الوظيفي.وفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي، فإن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من التوتر المرتبط بالعمل، فهو حالة من الإرهاق البدني أو النفسي تتضمن أيضًا إحساسًا بتراجع الإنتاجية وفقدان الهوية الشخصية.ويمكن أن يؤثر الاحتراق الوظيفي على الصحة البدنية والنفسية للشخص.اسأل نفسك ما يلي لتعرف هل تعاني من الاحتراق الوظيفي أم لا:-هل صرت متهكمًا أو انتقاديًّا في العمل؟-هل تحمل نفسك على الذهاب إلى العمل وتواجه صعوبة في بدئه؟-هل صرت انفعاليًا أو نافد الصبر مع زملائك أو العملاء أو الزبائن؟-هل تفتقر إلى الطاقة اللازمة لتظل منتجًا؟-هل تواجه صعوبة في التركيز؟-هل تفتقر إلى الشعور بالرضا حيال إنجازاتك؟-هل تشعر بخيبة أمل تجاه وظيفتك؟-هل تتناول الطعام أو العقاقير ليراودك شعور أفضل، أو ببساطة لتفقد الشعور؟-هل تغيرت عاداتك في النوم؟-هل تشعر بصداع غير مبرر أو اضطرابات في المعدة أو الأمعاء أو أي شكاوى جسدية أخرى؟إذا كانت إجابتك نعم عن أي من هذه الأسئلة، فربما يكون هذا مؤشرًا على الإصابة بالاحتراق الوظيفي، وفي هذه الحالي عليك أخذ قسط من الراحة.