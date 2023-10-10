للموظفين فقط.. 5 نصائح لتجنب الاحتراق في العمل

يُجمع الخبراء على أهمية أن يضع الموظف أو أصحاب الأعمال الصغيرة حدودًا لحماية الأوقات الخاصة في أيام عطلات نهاية الأسبوع، حتى يتجنبوا الإرهاق أو مُا
يعرف بـ"الاحتراق في العمل".
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة "سيمبلي بيزنس" أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة من أصحاب الأعمال الصغيرة في المملكة المتحدة قد تعرضوا للإرهاق.
وأبلغ أكثر من النصف (56٪) عن ضعف الصحة العقلية خلال الأشهر الـ 12
الماضية، ويعتقد المحللون في موقع هيومان ريسورس أونلاين، أن الأمر مماثل في كل
مناطق العالم أيضًا.
الدراسة تتسع للفئات المشابهة عالميًا
أثناء محاولات التوفيق بين المسؤوليات المختلفة، يأتي السؤال الأبرز وهو كيف يمكن لقائد الأعمال تجنب الإرهاق؟ أو الوقاية من علامات الاحتراق النفسي أو التعب والإرهاق المدمر.
يختلف الإرهاق
بين الأفراد، ولكنه قد يشمل الإرهاق الجسدي أو العجز أو نوبات غضب عارم أو
الانسحاب الاجتماعي في مكان العمل.
كل فرد له
علامات تظهر الإرهاق والعجز
ويمكن أن يظهر ذلك على شكل تفويت المواعيد أو المماطلة أو عدم الاهتمام بالعمل. ولهذا ينصح الخبراء بالانتباه لهذه العلامات للتمييز بين التوتر المؤقت والإرهاق الأكثر خطورة.
يعد التخطيط
والإعداد أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة أي ضغوط غير ضرورية.
1ـ التخطيط
للمستقبل
وسواء كنت تفضل كتابة قائمة مهام أسبوعية أو التخطيط على أساس ربع سنوي أو سنوي فإن معالجة المخاوف في وقت مبكر ستمنحك القدرة على إدارة المواقف عالية الضغط بشكل أفضل.
أنشئ قائمة
"مهام" شاملة، ولكن حدد أولويات المهام اليومية، وضع في اعتبارك ساعات
العمل العادية واستراحات الغداء والانقطاعات المحتملة عند التخطيط ليومك.
2ـ ضع توقعات
واقعية
قم بتفويض
المهام إلى أفراد موثوق بهم، واستخدم نقاط القوة لدى فريقك لمواجهة أي تحديات
محتملة؛ لأن هذا يمكن أن يخفف من عبء العمل الخاص بك ويحسن صحتك العقلية.
3ـ تفويض
المسؤوليات
إعطاء الأولوية
للرعاية الذاتية والنشاط البدني ونمط الحياة الصحي خارج مكان العمل كوسيلة لمعالجة
التوترات المتزايدة المرتبطة بالعمل.
4ـ اعتنِ بنفسك
وتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم وتناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة بانتظام.