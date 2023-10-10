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صحيفة تواصل الالكترونية

للموظفين فقط.. 5 نصائح لتجنب الاحتراق في العمل

الاحتراق في العمل
الاحتراق في العمل
أ أ
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يُجمع الخبراء على أهمية أن يضع الموظف أو أصحاب الأعمال الصغيرة حدودًا لحماية الأوقات الخاصة في أيام عطلات نهاية الأسبوع، حتى يتجنبوا الإرهاق أو مُا يعرف بـ"الاحتراق في العمل".اضافة اعلان
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة "سيمبلي بيزنس" أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة من أصحاب الأعمال الصغيرة في المملكة المتحدة قد تعرضوا للإرهاق.


الدراسة تتسع للفئات المشابهة عالميًا

وأبلغ أكثر من النصف (56٪) عن ضعف الصحة العقلية خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويعتقد المحللون في موقع هيومان ريسورس أونلاين، أن الأمر مماثل في كل مناطق العالم أيضًا.
أثناء محاولات التوفيق بين المسؤوليات المختلفة، يأتي السؤال الأبرز وهو كيف يمكن لقائد الأعمال تجنب الإرهاق؟ أو الوقاية من علامات الاحتراق النفسي أو التعب والإرهاق المدمر.


كل فرد له علامات تظهر الإرهاق والعجز

يختلف الإرهاق بين الأفراد، ولكنه قد يشمل الإرهاق الجسدي أو العجز أو نوبات غضب عارم أو الانسحاب الاجتماعي في مكان العمل.
ويمكن أن يظهر ذلك على شكل تفويت المواعيد أو المماطلة أو عدم الاهتمام بالعمل. ولهذا ينصح الخبراء بالانتباه لهذه العلامات للتمييز بين التوتر المؤقت والإرهاق الأكثر خطورة.


1ـ التخطيط للمستقبل

يعد التخطيط والإعداد أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة أي ضغوط غير ضرورية.
وسواء كنت تفضل كتابة قائمة مهام أسبوعية أو التخطيط على أساس ربع سنوي أو سنوي فإن معالجة المخاوف في وقت مبكر ستمنحك القدرة على إدارة المواقف عالية الضغط بشكل أفضل.


2ـ ضع توقعات واقعية

أنشئ قائمة "مهام" شاملة، ولكن حدد أولويات المهام اليومية، وضع في اعتبارك ساعات العمل العادية واستراحات الغداء والانقطاعات المحتملة عند التخطيط ليومك.


3ـ تفويض المسؤوليات

قم بتفويض المهام إلى أفراد موثوق بهم، واستخدم نقاط القوة لدى فريقك لمواجهة أي تحديات محتملة؛ لأن هذا يمكن أن يخفف من عبء العمل الخاص بك ويحسن صحتك العقلية.


4ـ اعتنِ بنفسك

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية والنشاط البدني ونمط الحياة الصحي خارج مكان العمل كوسيلة لمعالجة التوترات المتزايدة المرتبطة بالعمل.
وتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم وتناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة بانتظام.


5ـ قم بحماية وقت فراغك

حاول وضع حدود لحماية الأمسيات أو عطلات نهاية الأسبوع حيثما أمكن ذلك، وقد يتضمن ذلك أنشطة ممتعة أو الخروج في الهواء الطلق أو رؤية أحبائك أو حتى مجرد الابتعاد عن الأجهزة.

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