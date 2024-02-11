للطلاب والطالبات.. كيف تتعامل مع أسئلة الاختبارات؟

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يستعد الطلاب لخوص اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.





طريقة التعامل مع أسئلة الاختبارات



الاستعداد الجيد للاختبارات

اقرأ السؤال جيدًا



دعم الإجابة بالأدلة والشرح



التعامل مع وقت الاختبار



التركيز على المطلوب بدقة



لا تفكر في طريقة إجابتك بعد الانتهاء من الاختبار



ويقدم الخبراء، مجموعة من النصائح المفيدة، حول آلية وطريقة التعامل مع أسئلة الاختبارات، بما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى الدرجات التي يتطلعون لها.وفيما يلي بعض الأمور الأساسية التي يجب عليك تجنبها عندما يتعلق الأمر بخوض الاختبارات:الاستعداد الجيد لخوص الاختبارات يعني أنك أقل توترًا وأكثر تركيزًا ولن تتفاجأ بأي شيء.تأكد من دخولك للاختبار وأنت مستعد جيدًا، كم عدد الأسئلة؟ ما هو شكل الأسئلة؟ كيف يتم صياغة الأسئلة؟ كم من الوقت يجب أن أنتهي فيه من الإجابات؟، وهذا يتطلب نقاش المعلم، والتدرب على الاختبارات السابقة والتعرف عليها!تأكد من أنك تفهم السؤال على نحو جيد. حدد النقاط الرئيسة وما المطلوب منك القيام به.التزم بالموضوع وأجب عن السؤال الذي تم تحديده. إذا تم سؤالك على وجه التحديد عن نقطة بعينها، لا تتجاوز الإجابة عليها إلى ما هو أكثر من المطلوب، حاول دائمًا ربط كل شيء بالسؤال الذي تريد الإجابة عليه.عليك التخطيط الجيد لإجابتك قبل البدء في الكتابة، وتدعيمها ببعض الأدلة والشرح.قد يبدو وقت الاختبارات قصيرًا، لكنه في الواقع يراعى فيها منح الطالب الوقت الكافي للتخطيط للإجابة، لذا لا تتعجل وتجيب مباشرة على السؤال الأول دون خطة. خذ الوقت الكافي لفهم السؤال وطريقة إجابتك. وإذا استعددت للإجابة بشكل جيد، ستدرك أنها لا تستغرق الكثير من الوقت على الإطلاق.تأكد من أن نقاط إجاباتك واضحة وموجزة وتصل إلى صلب الموضوع، وعليك أن تدرك أن تكرار ما فعلته لن يؤدي إلا إلى إضاعة وقت الاختبار الثمين.بمجرد انتهاء الاختبار، قد تشعر وكأنك أجبت بشكل خاطئ وحصلت على درجة سيئة، وسينتابك الشعور بالقلق.حاول ألا تقارن نفسك بزملائك أو تفكر فيما كان بإمكانك فعله بعد الانتهاء من الاختبار. لقد بذلت قصارى جهدك، والأهم من ذلك أن الاختبار قد انتهى ويمكنك الاسترخاء!