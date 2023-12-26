"لكيلا تأسوا على ما فاتكم".. 3 طرق تخلصك من أن تكون أسيرا للماضي

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حثت الشريعة الإسلامية على النظر والتفاؤل بالمستقبل والعمل المستمر على الإيجابية" حتى لا تعيش النفس في حزن وألم الماضي، حيث قال الله تعالى :" لكيلا تأسوا على ما فاتكم". اضافة اعلان



3 طرق تساعدك على تخطي الحنين للماضي





وبخلاف الذكريات السيئة، فعندما نستعيد الذكريات السعيدة، تفرز أدمغتنا مواد كيميائية تجعلنا نشعر بالسعادة مثل الدوبامين، ما يمنحنا نشوة طبيعية.



يمكن أن يساعد هذا الارتفاع في المزاج على تقليل التوتر والقلق، ويجعلنا نشعر بالرضا والراحة أكثر في حياتنا.



ويشعر واحد من كل 4 بالغين حول العالم بالوحدة إلى حد كبير، وفقًا لاستطلاع ميتا-غالوب في أكتوبر 2023، لذا فإن الحاجة إلى التدخلات لمكافحة الوحدة في أعلى مستوياتها على الإطلاق - ويمكن أن يكون الحنين أحد السبل للتخفيف من الوضع.





وفيما يلي 3 خطوات يمكن أن تساعدك على تخطي الحنين للماضي:







1- الجوانب الإيجابية



2- التأمل في الماضي



3- كن اجتماعيًا



أشارت الدراسات إلى أنه من الممكن أيضًا أن يكون هناك حنينا مفرطا، ما يجعل الناس يستمرون في التفكير في الماضي ويصبحون غير سعداء في الحاضر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاكتئاب وحتى جعل الناس أقل احتمالًا في الانخراط بشكل كامل في الحاضر.عدم التأثر بشكل مفرط هو أمر مهم. تشير الدراسات إلى أن الالتفات الزائد إلى الحنين يمكن أن يؤدي إلى عدم السعادة في الحاضر وحتى إلى الاكتئاب.بدلاً من ذلك، يُفضل استخدام الذكريات القديمة كدليل لجعل المستقبل أفضل. رغم التشتت في حياتنا.يتيح لنا التفكير في الذكريات القديمة التركيز على ما يهم حقًا. إعادة إحياء تقاليد الماضي يمكن أيضًا أن تكون فرصة لتكييفها لتكون أكثر تطبيقًا في الوقت الحاليكلما كانت النشاطات الحنينية أكثر نشاطًا ومشاركة، كان من المرجح أن يحصل الأشخاص على دفعة في الصحة العقلية من ذلك.