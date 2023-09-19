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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو متداول ..

لص يسرق سيارة من ورشة في لمح البصر أمام صاحبها

سرقة مركبة
سرقة مركبة
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل حادثة سرقة مركبة من أمام ورشة لصيانة المركبات في لمح البصر، أمام صاحبها.

سرقة مركبة أمام صاحبهااضافة اعلان


وأظهر المقطع، سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادتها إلى الخلف وفر بها من الموقع.
وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة من الموقع على الرغ من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً.

3 خطوات لتقديم بلاغ عن سرقة المركبة 


وفي وقت سابق، نشر الأمن العام إنفوجراف يوضح 3 خطوات يمكن من خلالها تقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر أبشر.
وأوضح الأمن العام أنه يمكن تقديم البلاغ دون الحاجة لمراجعة مقار الشُرط.

وعن تلك الخطوات، أضاف الأمن العام أنه يمكن الوصول إلى الخدمة عبر النقاط الثلاث التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات في تبويب مركباتي

2- اختيار إدارة المركبات ثم اختيار المركبة.

3- اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.

في وقت سابق، أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً "مؤقتاً".

مشروع إزالة جسر المشاة

 وأوضحت الأمانة، أن إغلاق الطريق وعمل التحويلات المرورية المؤقتة سيكون ابتداءً من غد الساعة الثالثة صباحاً، وحتى الجمعة القادمة الساعة الـ 11 صباحاً، وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

استخدام الطرق البديلة

 وأوصت أمانة محافظة جدة، قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين شمالاً، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين جنوباً، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.



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