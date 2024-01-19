لسبب أمني.. ابتعد عن حقائب السفر الملونة!

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عادة ما نحتفظ بمقتنياتنا الثمينة أثناء السفر بالقرب منا أو حتى في جيوب سرية، لكن أحد الخبراء كشف عن شيء آخر قد يجعلك هدفًا للصوص، لذا عليك الانتباه وأخذ الحيطة. اضافة اعلان





حقيبة ملونة



تقسيم المحتويات



نصائح مهمة للمسافرين:



وقال الخبير الأمني، شاهزاد علي، الرئيس التنفيذي لشركة "جيت ليسنسيد"، إن امتلاك حقيبة ملونة أو تحمل علامة تجارية مميزة قد تجذب الانتباه غير مرغوب إليك.وأضاف، وفقًا لصحيفة "مترو": "على الرغم من أن حقيبة السفر الجديدة والملونة قد تبدو أكثر عصرية، إلا أنها لن تكون جذابة لك فقط. من الأفضل اختيار حقيبة ذات مظهر أكثر شيوعًا، وإذا أمكن، حقيبة مهترئة - حتى لا تبرز من بين الحشود - ومعها قفل عالي الجودة".ووفقًا له، "يمكن أن يحدث هذا فرقًا كبيرًا في الحفاظ على أمان أغراضك، يمكنك إضافة معرّف، مثل شريط أو ملصق، لتجنب الخلط بين أمتعتك وأمتعة شخص آخر مع الحفاظ على خصوصيتها".واقترح شاهزاد تقسيم المحتويات التي تحملها في حقائبك خلال رحلات السفر بحسب القيمة.وأضاف: عند التعبئة، قم بتنظيم العناصر الخاصة بك في ثلاث فئات:قيمة للغاية (مثل المستندات وبطاقات الائتمان والهواتف المحمولة والمبالغ النقدية الكبيرة).قيمة (مثل المجوهرات وغيرها من العناصر باهظة الثمن).وأقل قيمة (مثل الملابس والأموال الذاتية ومنتجات العناية).ويجب أن تظل أغراضك القيمة للغاية بالقرب منك في جميع الأوقات، مثل حزام المال، ويمكن وضع الأشياء التي تحتاجها في المطار في حقيبة يد صغيرة أو حقيبة صغيرة لسهولة الوصول إليها.وبينما يمكن وضع الأشياء الثمينة الأكبر حجمًا، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية، في أمتعتك المحمولة.ويضيف شاهزاد أيضًا: "يجب إخفاء الأشياء الثمينة مثل المجوهرات بين العناصر الأقل قيمة، مثل الملابس، في أمتعتك المسجلة".أهم النصائح لمساعدة المسافرين على الشعور براحة البال أثناء تواجدهم بالخارج:قم بإجراء بحث ما قبل الرحلةإبقاء الأشياء الثمينة مغلقةدع أحباءك يعرفون خططكامنح نفسك نسخة احتياطيةشراء شريحة SIM محليةأخبر البنك الذي تتعامل معهاختر وجهتك بقصد