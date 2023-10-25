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لذاكرة حديدية.. إليك أفضل وأسهل التدريبات الدماغية

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ذاكرة قوية
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كشف أطباء متخصصون أنه يمكن تدريب الجسم للحفاظ على لياقته البدنية، يمكن أيضًا تدريب الدماغ للحفاظ على قوة الذاكرة.
وحسب "العربية"، فإن هناك ما يُعرف باسم التمارين الدماغية أو العصبية، والتي من أبرزها:اضافة اعلان
1- كسر الروتين
يمكن ببساطة الذهاب إلى مقر العمل عبر مسار مختلف أو إعادة ترتيب أثاث الغرف بالمنزل أو تنظيف الأسنان باليد اليسرى إذا كان الشخص غير أعسر.
2- استخدام الحواس
يساعد تمرين الاستكشاف باستخدام الحواس على تنشيط أجزاء مختلفة من الدماغ، مما يعزز الاحتفاظ بقوة الذاكرة.
3- الروابط العقلية
تساعد إنشاء الروابط العقلية على تعزيز الذاكرة والتذكر، ويقلل من الحرج الذي يمكن أن يحدث عند لقاء أشخاص جدد لأول مرة.
4- ممارسة ألعاب العقل
 يمكن أن تكون ألعاب العقل بمثابة تمارين عصبية ممتعة وفعالة، إذ أنها تتحدى العقل وتُحسن الذاكرة والمهارات المعرفية.
5- تعلم شيئًا جديدًا
 إن تعلم مهارات أو معرفة جديدة يحفز العقل ويعزز الاحتفاظ بالذاكرة.
6- ممارسة اليقظة الذهنية
تهدف اليقظة الذهنية إلى تقليل التوتر، بالإضافة إلى كونها معزز ممتاز للذاكرة.
7- ممارسة الرياضة بانتظام
ثبت علميًا أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم تعزز صحة الجسم ككل بما يشمل الدماغ.

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