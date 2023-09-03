لخلل يسبب حريق .. التجارة تستدعي طرازات محددة من المكنسة الذكية

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قررت وزارة التجارة استدعاء طرازات محددة للمكنسة الذكية "eufy Clean Robotic Vacuum"، في فترة بيع من أبريل إلى أغسطس 2023.





السبب :

الاجراء :



نظام الشركات الجديد



أمور هامة :



القوائم المالية المشتركة



خلل في البطارية قد يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الجهاز وتصاعد دخان مما يشكل خطر نشوب حريق.التحقق من شمولية الرقم التسلسلي من خلال رابط الشركة، والتواصل مع الشركة لاستبدال البطاريات المشمولة مجانا.قالت وزارة التجارة إن نظام الشركات الجديد أعفى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب مراجع الحسابات.وأوضحت أن ذلك يتطلب عدة أمور هي ما يلي:1- ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال.2- ألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال.3- ألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفا.في وقت سابق، دعت وزارة التجارة أصحاب الشركات للمبادرة بإعداد وإيداع القوائم المالية للشركة، وتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.وأوضحت الوزارة أن المادة 17 من نظام الشركات نصّت على "وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".وحذّرت في إنفوجراف نشرته اليوم، من أن الإخلال بذلك يستدعي إيقاع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات.ولفتت إلى إمكانية إيداع القوائم المالية إلكترونياً عبر منصة قوائم http://qawaem.bc.gov.sa