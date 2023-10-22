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صحيفة تواصل الالكترونية

لحماية صغار المستثمرين.. مركز حكومي للقضاء على الغرامات العشوائية

الراتب -- ريال - الموارد
المركز يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية
أ أ
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وصف الكاتب جميل البلوي، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، بأنه يمثل "بارقة أمل جديدة لحماية المستثمرين".اضافة اعلان
وقال البلوي عبر صحيفة "الرياض"، إن المركز "يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية بإجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، فالهدف الامتثال لا تطبيق الغرامات والجزاءات".

خسائر صغار المستثمرين

وجاء ذلك بعد أن استعرض البلوي العقبات التي يواجها صغار المستثمرين، "والذين خرجوا من السوق محملين بالخسائر وخيبات الأمل، بعد أن اصطدموا بواقع السوق وتحدياته، ولعل أبرزها الغرامات التي يتفنن مندوبوها في إيقاعها دون أن يرف لهم جفن، ولسان حالهم مستمرون في فرض الغرامات حتى آخر محل"، وفق قوله.
وفيما تحدث عن تصفية الكثير من الشباب من صغار المستثمرين لأعمالهم، فإنه يعزو ذلك إلى ما يواجهونه من غرامات غير منطقية، لا تتوافق مع توجه الدولة نحو رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تقديمها برامج حكومية مدعومة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد البلوي على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها "قاطرة تنمية لأي اقتصاد وهي تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد وتسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي، بالإضافة إلى دورها المحوري في توفير ملايين الوظائف وفرص العمل".
وبين أن "بعض هذه الغرامات لا تهدف إلى تعديل سلوك أو القضاء على مخالفة، بل تصفية الجيوب".

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