لحظة نادرة.. صراع دموي بين حوت وسمكة قرش وهذه نهايته

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أظهر مقطع فيديو، لحظة انقضاض حوت الأوركا - يبلغ من العمر 60 عامًا- على سمكة قرش بيضاء كبيرة وقتلها.

وظهر الحوت القاتل، المسمى صوفيا، وهو يهاجم سمكة القرش ويقضمها في إطار سلسلة لقناة "ناشيونال جيوجرافيك"، (كوينز).





حوت الأوركا



حيتان ضخمة



وقال الدكتور كريس لوي لشبكة (ABC News): "إن الأوركا حيوانات ذكية جدًا. إنها قوية جدًا، وفي بعض الحالات، ربما تكون أقوى من سمكة القرش الأبيض".ويعتقد العلماء أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير حوت الأوركا وهو يقتل سمكة قرش بيضاء كبيرة.وأضاف: "أعتقد أن ما نراه هو على الأرجح حالة شاذة. لا أعتقد أن هذا يحدث كثيرًا. كثيرًا ما نفكر في أسماك القرش البيضاء باعتبارها المفترس الأول في المحيط في حين أن الحيتان القاتلة هي في الواقع".ويمكن أن تنمو الحيتان القاتلة، إلى أكثر من 9 أمتار ويمكن أن يصل وزنها إلى ستة أطنان. وهي حيوانات اجتماعية تعيش عادة في مجموعات، تعرف باسم القرون، والتي تعمل معًا لاصطياد الطعام.وقد يكون أسلوب الذئب المنفرد في الهجوم على سمكة القرش تكيفًا ناجمًا عن تغير المناخ.ويبدو أن الحيتان القاتلة أصبحت أكثر عدوانية، مع وجود تقارير عديدة في السنوات القليلة الماضية عن مهاجمة الحيتان للسفن. ويبدو أن بعض الهجمات كانت بدافع الانتقام.وقال لوي: "من المحتمل أن يكون للأمر علاقة بالسلوكيات وكيفية تفاعلها مع هذه الأشياء. سواء كانوا، كما تعلمون، يجعلون هؤلاء مجرد مصدر إزعاج، وهو أمر يختلف تمامًا عن مهاجمة وقتل شيء ستحصل منه على الطعام".