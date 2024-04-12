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لحظة محاولة اقتحام دب سيارة شرطة (فيديو)

دب عملاق
دب
أ أ
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نشرت دورية الطرق السريعة بولاية فلوريدا الأمريكية، مقطع فيديو يظهر دبًا جائعًا يحاول اقتحام سيارة دورية متوقفة. 
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، ونشر على تطبيق "إنستجرام"، الدب وهو يحاول السطو على سيارة شرطة.

الدب يبحث عن وجبات خفيفة

وعلى ما يبدو، فقد كان الدب يبحث عن وجبات خفيفة، حيث شوهد وهو يقترب من السيارة المتوقفة ويحاول استخدام فمه وكفوفه لفتح مقبض الباب.
محاولة اقتحام الدب، الملقب بـ "تيدي"، لم تنجح في النهاية، حيث كانت أبواب السيارة مغلقة في ذلك الوقت.
ويوصي مسؤولو الحياة البرية بفلوريدا بإبقاء أبواب السيارات مغلقة أثناء وقوفها وإبقاء المركبات خالية من أي طعام أو قمامة يمكن أن تجذب الحيوانات.


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