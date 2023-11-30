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لحظة سقوط قدر "كبسة" على شاب أثناء تقديمها له

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سقوط الكبسة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط قدر به كبسة مضغوط أثناء محاولة صديقه قلبها على صينية التقديم .

ها خذها وأنا مبارك

وكان الشاب يوثق في سنابه محاولة قلب صديقه للوجبة لكن الأخير فشل في قلبها وكان يقول لصديقه "ها خذها وأنا مبارك".اضافة اعلان

وطار القدر من يد الشاب وسقط الأرز الساخن على أرجل صديقه الذي يصور في سنابه، وسط ضحكات أصدقائه من الموقف.

خطورة تناول الكبسة أو الطعام المطبوخ بعد طهيه بـ 4 ساعات

حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول الكبسة أو الطعام المطبوخ بعد طهيه بـ 4 ساعات تقريباً.

قال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ترك الطعام المطبوخ (كبسة مثلاً) في درجة حرارة الغرفه ٣٢ مئوية لمدة ٤ ساعات فأكثر يزيد من احتمالية التسمم البكتيري بشكل كبير".


أهمية تناول أو حفظ الطعام مباشرة


وأضاف "الصحيح أن يتم تناول الطعام مباشرةً بعد الطبخ أو حفظه في الثلاجه ثم تسخينه عند الحاجة".
وتابع د. خالد النمر أنه في حالة عدم تناول الطعام أو حفظه في الثلاجة، فيجب إبقاء الطعام ساخناً فوق ٦٠ درجة مئوية حتى تناوله.

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