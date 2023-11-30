لحظة سقوط قدر "كبسة" على شاب أثناء تقديمها له

ها خذها وأنا مبارك



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خطورة تناول الكبسة أو الطعام المطبوخ بعد طهيه بـ 4 ساعات





أهمية تناول أو حفظ الطعام مباشرة



أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط قدر به كبسة مضغوط أثناء محاولة صديقه قلبها على صينية التقديم .وكان الشاب يوثق في سنابه محاولة قلب صديقه للوجبة لكن الأخير فشل في قلبها وكان يقول لصديقه "ها خذها وأنا مبارك".وطار القدر من يد الشاب وسقط الأرز الساخن على أرجل صديقه الذي يصور في سنابه، وسط ضحكات أصدقائه من الموقف.حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول الكبسة أو الطعام المطبوخ بعد طهيه بـ 4 ساعات تقريباً.قال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ترك الطعام المطبوخ (كبسة مثلاً) في درجة حرارة الغرفه ٣٢ مئوية لمدة ٤ ساعات فأكثر يزيد من احتمالية التسمم البكتيري بشكل كبير".وأضاف "الصحيح أن يتم تناول الطعام مباشرةً بعد الطبخ أو حفظه في الثلاجه ثم تسخينه عند الحاجة".وتابع د. خالد النمر أنه في حالة عدم تناول الطعام أو حفظه في الثلاجة، فيجب إبقاء الطعام ساخناً فوق ٦٠ درجة مئوية حتى تناوله.