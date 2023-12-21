لحظة اختطاف طفلتين في مصر .. ومفاجأة بشأن هوية الخاطف

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بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تخدير فتاتين داخل مصعد في مصر وخطفهما من قبل رجلين، أنهت وزارة الداخلية المصرية الجدل الدائر بشأن ذلك الفيديو الذي أثار الرعب بين الأهالي.





الداخلية تكشف تفاصيل تخدير واختطاف الطفلتين:



الأب استعان بشخصين لارتكاب الواقعة:



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وكشفت وزارة الداخلية أن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين، وهو منفصل عن والدتهما التي بلغت عن واقعة الاختطاف. كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها.وجاء في البيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد عقب تخديرهما.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهما من دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك من دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك".وتابع بيان الداخلية: "بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية".وأوضح بيان الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمناقشتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".



